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08:06 (мск), источник: РБК

Медведев увеличил количество субсидируемых авиамаршрутов в Крым

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому количество маршрутов авиаперевозок в Крым, субсидируемых из бюджета, увеличено. Кроме того, внесены изменения в правила предоставления субсидий.

Источник: Reuters

Количество маршрутов воздушных перевозок в Симферополь, на которые распространяются условия предоставления субсидий из бюджета, увеличено до 61.

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К уже существующему перечню добавились рейсы в Симферополь из Сочи, Орска, Сыктывкара и обратно

​Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства России. Документ подготовлен Минтрансом России по поручению президента России по итогам заседания Государственного совета 15 сентября 2016 года.

«Подписанным постановлением перечень маршрутов, субсидируемых в соответствии с правилами, дополнен авиаперелетами из Сочи в Симферополь, из Орска в Симферополь, из Сыктывкара в Симферополь и в обратном направлении. Таким образом, количество субсидируемых маршрутов доведено до 61», — говорится в справке к документу.

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