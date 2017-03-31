Медведев увеличил количество субсидируемых авиамаршрутов в Крым

Количество маршрутов воздушных перевозок в Симферополь, на которые распространяются условия предоставления субсидий из бюджета, увеличено до 61.

К уже существующему перечню добавились рейсы в Симферополь из Сочи, Орска, Сыктывкара и обратно

К уже существующему перечню добавились рейсы в Симферополь из Сочи, Орска, Сыктывкара и обратно

​Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства России. Документ подготовлен Минтрансом России по поручению президента России по итогам заседания Государственного совета 15 сентября 2016 года.

«Подписанным постановлением перечень маршрутов, субсидируемых в соответствии с правилами, дополнен авиаперелетами из Сочи в Симферополь, из Орска в Симферополь, из Сыктывкара в Симферополь и в обратном направлении. Таким образом, количество субсидируемых маршрутов доведено до 61», — говорится в справке к документу.