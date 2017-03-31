Красноярские полицейские отправились в командировку на Кавказ

На Кавказ едут только лучшие из лучших сотрудников. В течение полугода они будут жить в модульных казармах. Каждый день командировки будет считаться за три.



Александр Кузнецов, заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю: «Это оперативно-поисковые, заградительные, контрольно-пропускные задачи в условиях горно-лесистой местности. Задача им поставлена первоочередная — вернуться живыми и здоровыми».







