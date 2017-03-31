Красноярские полицейские отправились в командировку на Кавказ
Сотрудники краевой полиции отправились в командировку в Чеченскую республику. Сводный отряд из ста человек будет нести службу в
Сотрудники краевой полиции отправились в командировку в Чеченскую республику. Сводный отряд из ста человек будет нести службу в
На Кавказ едут только лучшие из лучших сотрудников. В течение полугода они будут жить в модульных казармах. Каждый день командировки будет считаться за три.
Александр Кузнецов, заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю: «Это