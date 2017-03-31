В честь Дня Победы ветеранам в Хабаровском крае дадут по тысяче рублей

По тысяче рублей ко Дню Победы получат в этом году ветераны, живущие в Хабаровском крае. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 6 млн рублей. Выплаты начнутся 3 апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Как уточнили в минсоцзащиты края, социальную поддержку ветеранам оказывают на протяжении всего года — это может быть доставка продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, уборка в квартире или приготовление еды. В крае подобные услуги бесплатно получают более 800 человек. Кроме того, ветеранам компенсируют затраты на ремонт квартир.

Сейчас в Хабаровском крае живет свыше шести тысяч человек, имеющих статус ветеранов — в их числе 828 участников войны, 75 жителей блокадного Ленинграда, 156 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, а также более 1,3 тысячи вдов участников войны.