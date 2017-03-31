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08:59 (мск), источник: NewsKo

Денис Мохов назначен начальником управления муниципального заказа администрации Перми

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении на должность начальника управления муниципального заказа администрации Перми Дениса Мохова. К своим обязанностям Денис Мохов приступит 3 апреля.

Ранее он возглавлял отдел по осуществлению закупок хозяйственного управления администрации города и работал в управлении организационно-методической работы администрации Перми.

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