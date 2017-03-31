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09:02 (мск), источник: Om1.ru

Голушко назвал Бойко наиболее достойным кандидатом в мэры Омска

Депутат Госдумы от Омской области заявил, что губернатор Виктор Назаров уже разговаривал с потенциальным кандидатом в кресло градоначальниками.

Депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко вчера на радио «Маяк» озвучил список наиболее достойных, по его мнению, кандидатов в мэры Омска.

Парламентарий намерен лично прийти на заседание Горсовета 19 апреля, на котором выберут градоначальника. По мнению Голушко, самый хороший управленец бывший первый заместитель губернатора Омской области, гендиректор ГК «Титан» Валерий Бойко.

Андрей Голушко, депутат Госдумы от Омской области:

— В городе должен быть управленец, который хорошо знает городское хозяйство. Например, Валерий Петрович Бойко. Я знаю, что губернатор с ним общался на эту тему. У нас есть первый заместитель мэра Сергей Петрович Фролов, руководитель «ОмскВодоканала» Сергей Николаевич Шелест, бывший директор шинного завода Александр Фридрихович Триппель. На самом деле в городе очень много достойных людей. У нас нет дефицита кадров. Чем больше выбор, тем меньше возможность сделать ошибку. (Цитата ИА «Новый Омск»).

Отметим, что парламентарий поспособствовал тому, чтобы Кремль не пропустил кандидатуру вице-губернатора Станислава Гребенщикова, вовремя раздув скандал с незаконным отстрелом косули.

Добавим, что сам политик не скрывает того, что мог вступить в тандем с экс-губернатором Леонидом Полежаевым для лоббирования кандидата в мэры Омска.

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