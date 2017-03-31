Важные изменения в устав города внесли депутаты Владивостока

«Эти изменения касаются полномочий администрации Владивостока по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, включая меры по обеспечению безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления. Кроме того, в число субъектов правотворческой инициативы включен Общественный совет Думы города Владивостока» — прокомментировала изменения, принятые в Устав города спикер Думы Елена Новицкая.

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Также в уставе предусмотрено дополнительное основание для назначения временного исполняющего обязанности главы города: в случае применения к главе города по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности. Ранее основанием для назначения врио главы города являлось досрочное прекращение полномочий главы города.

«В случае отсутствия главы по какой-либо причине, в уставе прописан четкий порядок назначения исполняющего обязанности главы», — пояснил зам. председателя думы Дмитрий Пенязь.

Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов напомнил, что проект МПА «О внесении изменений в Устав города Владивостока» был принят Думой города Владивостока в первом чтении 16 февраля текущего года. По инициативе Думы города Владивостока 14 марта по данному проекту МПА были проведены публичные слушания.

Кроме этого, в повестке заседания значилось сразу несколько вопросов связанных с корректировками городского бюджета.

Одна из них связана с необходимостью изменения бюджетных обязательств по исполнительным листам администрации Владивостока, связанным с капитальным ремонтом многоквартирных домов.

«Бюджет города на 2017 год принят с соблюдением бюджетной системы, так как он сбалансирован, с учетом полноты отражения расходов и доходов не представляется возможным изыскать дополнительные поступления в размере около 2,5 млрд. рублей для исполнения решения судов. Мы видим единственный вариант в необходимости уменьшить бюджетные ассигнования другим ГРБС. Мы понимаем всю ответственность, но других возможностей у администрации нет», — озвучила позицию администрации заместитель главы города Наталья Зубова.

Как и предполагалось, подобная инициатива не вызвала оклика парламентариев. Депутаты отклонили данную корректировку большинством голосов.

«Выделить порядка 2,5 млрд. рублей для того, чтобы исполнить все решения судов, обнажив остальные муниципальные программы по образованию, по физкультуре и спорту, по молодежной политике, по дорогам просто невозможно. К сожалению, в бюджете города на сегодняшний день таких средств нет. Поэтому комитет по бюджету и финансам рекомендовал такую корректировку отклонить», — отметила Елена Новицкая.

В бюджете 2017 года на эти цели уже заложено 328 млн. рублей. В 2016 году на исполнительные листы из бюджета было выделено порядка 300 млн. рублей.

«В случае принятия данная корректировка бюджета повлекла бы за собой значительные сокращения расходов на такие социально значимые мероприятия, как ремонт дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, содержание муниципальных учреждений образования, организация спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий и другие вопросы жизнеобеспечения города, что вызвало бы серьезные социальные последствия. Учитывая это, Дума отклонила данный проект МПА. Исполнение решений судов о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов — задача чрезвычайно важная, и она постепенно решается. Ежегодно на эти цели в бюджете города выделяются средства более 300 млн рублей. На капитальный ремонт жилищного фонда по исполнительному производству на 2017 год запланировано 328 млн рублей, которые будут направлены на капитальный ремонт кровель, фасадов, систем отопления, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации в 138 многоквартирных домах», — отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков. Принятие данных корректировок может повлечь за собой настоящий социальный взрыв парализуя работу многих социально значимых направлений, — считает Исаков.

Вторая рассматриваемая корректировка городского бюджета связана с появлением новых двух муниципальных программ.

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год в сумме 40,1 млн рублей. Как пояснила в своем докладе заместитель главы администрации города Владивостока Наталья Зубова, выделение средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год позволит привлечь в городской бюджет на условиях софинансирования субсидии из краевого и федерального бюджетов в сумме 135 млн рублей.

Кроме того, корректировкой бюджета предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 60,58 млн рублей на реализацию мероприятий по ремонту дорожной инфраструктуры внутри муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа». Это позволит привлечь на условиях софинансирования средства из краевого и федерального бюджета в сумме 561 млн рублей.

Общие параметры бюджета Владивостокского городского округа по доходам и расходам на 2017 год останутся без изменений и составят соответственно 11,64 млрд рублей.

«Дума Владивостока утвердила корректировку бюджета Владивостокского городского округа, предусматривающую выделение бюджетных ассигнований на благоустройство придомовых территорий, общественных пространств и на приведение в нормативное состояние дорожной сети города. Это позволит получить в качестве софинансирования межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджетов. Данные средства будут направлены на асфальтирование проездов к домам, пешеходных дорожек, освещение придомовых территорий, установку скамеек, ремонт автомобильных дорог. Мероприятия по формированию современной городской среды и ремонту дорожной сети нацелены на повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Владивостокского городского округа и создание комфортных условий для проживания», — пояснила председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая.

Также депутатам был представлен отчет городской администрации о выполнении Программы приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке за 2016 год. Приватизация муниципального имущества обеспечит поступление дополнительных средств в бюджет городского округа, — считает председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Дмитрий Сулеев.

Наряду с другими вопросами вниманию депутатов был представлен отчет о проделанной работе начальника УМВД России по городу Владивостоку Сергея Гусева.

Сергей Гусев доложил об основных результатах оперативно-служебной деятельности, отметив, что на протяжении минувшего года криминальная обстановка на территории города Владивостока характеризовалась снижением преступности. В результате проведения комплекса мер улучшилась раскрываемость преступлений.

Также докладчик ответил на вопросы депутатов о состоянии общественного порядка, миграционной обстановке, обеспечении безопасности дорожного движения, профилактической работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Также произошли изменения и в составе самого депутатского корпуса: мандат депутата Думы Владивостока был вручен Артему Моисеенко, который вошел в состав комитета по социальной политике и делам ветеранов.

Андрей Горюнов.