Бурков лишился поддержки КПРФ на выборах губернатора

Коммунисты не поддержат выдвижение Александра Буркова на пост губернатора Свердловской области. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» заявил секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Политик пояснил, что не видит оснований выдвигать справедливоросса единым кандидатом от оппозиционных партий. По его словам, в КПРФ сейчас рассматриваются две кандидатуры на участие в избирательной кампании. При этом в списке точно нет Александра Ивачева — лидеру свердловских коммунистов на момент выборов еще не исполнится 30 лет, передает «Уралинформбюро».

О выдвижении единого кандидата на пост губернатора от оппозиции ранее заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов, анонсировав договоренность между его партией, КПРФ и ЛДПР.