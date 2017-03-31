Фурсов предложил привлечь к апрельскому субботнику игроков «Крыльев Советов»
Также игрокам предложили расписываться на футбольных мячах и вручать их самым активным участникам мероприятия.
Также игрокам предложили расписываться на футбольных мячах и вручать их самым активным участникам мероприятия.
Глава Самары Олег Фурсов предложил привлечь к участию в общегородском субботнике, который пройдет 22 апреля, игроков футбольной команды «Крылья Советов».
Мэр рассказал, что городские власти уже ведут переговоры с клубом о том, чтобы футболисты приняли участие в субботнике по месту жительства или во дворах. Также игрокам предложили расписываться на футбольных мячах и вручать их самым активным участникам мероприятия, сообщает citytraffic.ru.