Фурсов предложил привлечь к апрельскому субботнику игроков «Крыльев Советов»

Глава Самары Олег Фурсов предложил привлечь к участию в общегородском субботнике, который пройдет 22 апреля, игроков футбольной команды «Крылья Советов».

Мэр рассказал, что городские власти уже ведут переговоры с клубом о том, чтобы футболисты приняли участие в субботнике по месту жительства или во дворах. Также игрокам предложили расписываться на футбольных мячах и вручать их самым активным участникам мероприятия, сообщает citytraffic.ru.