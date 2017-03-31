Политический ревизор Трутнева едет во Владивосток тушить предвыборные конфликты

Владивосток, 31 марта, PrimaMedia.

Ольга Кишаковская. Новый заместитель полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Григорий Куранов, которого назначили на блок внутренней политики, приступил к своим обязанностям. Первым регионом в рамках его ознакомительного турне по Дальнему Востоку станет Приморский край. Политический заместитель Трутнева начал ревизию в федеральном округе с политически нестабильных регионов. По информации источников ИА PrimaMedia, близких к полпредству, во Владивосток он прибудет уже на следующей неделе.

Информация о том, что в полпредстве президента в ДФО теперь новый куратор блока внутренней политики, появилась в конце февраля. Григорий Куранов, получивший пост зама полпреда, считается выходцем из команды Юрия Трутнева. На стыке 90-х-«нулевых» он возглавил рекламно-политическое агентство «Кучер», которое консультировало Юрия Трутнева, когда он работал мэром Перми, а после и губернатором Пермской области. В справке прикамской газеты Business Class отмечается, что Куранов возглавлял избирательные кампании Трутнева.

Как отмечает источник, на совещании которое состоялось вчера в полпредстве Григория Куранова представили аппарату в новом качестве.

Одной из задач Куранова на посту заместителя полпреда станет подготовка к президентским выборам, которые пройдут в марте 2018 года. Ранее федеральные СМИ отмечали, что в округах началось формирование предвыборных штабов. Предполагается, что организационные обязанности будут возложены именно на полпредства. Как писали федеральные СМИ, региональные штабы «основного кандидата» Кремля на президентских выборах 2018 года будут разворачиваться по привычному сценарию: их возглавят губернаторы, а в некоторых регионах, где региональная власть слаба, на помощь призовут полпредов.

Собственно, первоочередная задача политического зама Трутнева — провести ревизию в регионах Дальнего Востока, чем он в ближайшее время и займется. Первую же рабочую поездку куратор внутренней политики проведет в Приморском крае. Территория примечательна не только проведением в 2017 году муниципальных выборов в крупных муниципалитетах, в том числе и в самом Владивостоке, но и непростой внутриполитической ситуацией.

В регионе уже работает команда политтехнологов, задачей которых, как отмечает собеседник в созданном штабе, станет подготовка территории к президентской кампании. Пока же штаб занимается подготовкой выборов в Приморском крае. Практически весь десант в прошлом году засветился на выборах в Пермском крае, в связи с чем их, так или иначе, ассоциируют с командой полпреда. А вернее, с Григорием Курановым.

Правда, имена многих политическому сообществу на Дальнем Востоке известны и без привязки к Юрию Трутневу и другим выходцам из Перми. Например, Дмитрий Братыненко ранее работал в команде экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. В качестве сначала советника главы, а потом и руководителя аппарата губернатора и правительства он занимался блоком внутренней политики на островах с 2009 по 2014 год. Сейчас в штабе он отвечает за взаимодействие с федеральным центром. Из интересных фактов можно отметить любовь Братыненко к хоккею. Дмитрий Федорович играет в ночной хоккейной лиге и неоднократно участвовал в матчах с президентом РФ.

Возглавляет штаб известный политтехнолог, член комитета по политтехнологиям РАСО Андрей Пономарев. В Приморском крае он работал на кампаниях различного уровня в период с 2012 по 2014 год в команде Ильи Спокойнова (Митькина). Его соратник по комитету и по различным кампаниям, как в Приморье, так и в Перми, Руслан Модин получил в ответственность информационный блок. Этот ресурс будет сосредоточен в первую очередь во Владивостоке. В 2012 году в период кампании по выборам депутатов Думы города у Руслана Модина было совершенно другое амплуа, и занимался он проектом малых партий. Оба специалиста — и Андрей Пономарев, и Руслан Модин — имеют в своем арсенале зарубежные практики. Помимо работы на рынке России и СНГ, активно участвовали в избирательных кампаниях в США (выборы мэра Нью-Йорка, губернатора штата Иллинойс, несколько локальных референдумов).

Политтехнолог Сергей Мощенков отвечает за праймериз «Единой России» во Владивостоке. Особое внимание уделяется праймериз и кампании в Находке. Выборы в политически интересной территории курирует Виталий Горичев. В прошлом году он занимался проектами в Красноярском («Партия развития села») и Пермском краях (участвовал в праймериз в Березниках). Ранее занимался выборами Олега Кожемяко на пост губернатора Сахалинской области и выравниванием внутриполитической ситуации в отдельных территориях Сахалина (Корсаков). К слову, Пономарев и Горичев увлекаются марафонами. Так что команда получилась спортивная, вполне соответствующая духу дальневосточного полпреда.

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