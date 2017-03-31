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10:10 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов: «Уфа — не самый грязный город России!»

По ходу прямой линии с горожанами мэр Уфы Ирек Ялалов ответил на массовую критику о плохой уборке города.

Источник: Proufu.ru

Он заодно рассказал о том, что будет сделано, чтобы не повторилась ситуация со снегом на дорогах в будущем:

«Поверьте, город Уфа это не самый грязный город в Российской Федерации. Мы считаем, что в этом плане вполне заслужена оценка со стороны Правительства, Госдумы и Совета Федерации, которые по итогам 2016 присвоили нам второе место в номинации «лучший благоустроенный город» в первой категории (это самые большие города страны).

Что касается зимы, то она выдалась снежной, хотя я считаю, что она была обычной. Аналогичные зимы у нас были в 2001 и 2007 годах. Подобная зима позволила нам выявить ряд существенных проблем в вопросах зимнего содержания города. Скажу так, снег я чищу в городе уже 16 лет. На самом деле все дело в деньгах, у нас нет финансовых возможностей массово вывозить весь снег за город, и их нет ни у одного города РФ, кроме Москвы. Все города миллионники находятся в одной и той же ситуации. Для того чтобы сравнить, нужно просто съездить. Проблемы везде одни и те же.

Будем решать эти проблемы поэтапно. Первое, о чем мы договорились, нам будем оказана поддержка в приобретении более 200 единиц техники, которая будет заниматься зимним содержанием города. Это существенное подспорье, так как мы приобретаем практически половину всей техники, которая у нас будет. Это благодаря поддержке республиканского бюджета. Плюс мы проведем масштабную работу с собственниками земли, площадей, территорий, арендаторами и другими.

По большему счету, в эти снегопады не сработали все мы вместе. Я понимаю справедливую критику горожан и признаю это, — отметил Ирек Ялалов.

Напомним, что нынешней зимой Уфа столкнулась с сильнейшими снегопадами. Большинство горожан осталось недовольны чисткой снега с городских улиц и открыто высказывали свое мнение в отношении мэра, который подобное допустил.

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