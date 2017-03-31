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09:41 (мск), источник: Sputnik.by

Песков: Путин и Лукашенко обсудят «хозяйственные разногласия»

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 3 апреля в Москве двусторонние отношения и хозяйственные разногласия, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Sputnik.by

«Повестка — это двусторонние отношения, это, безусловно, те разногласия, которые имеют место и в плане разных нюансов процессов евразийской интеграции и, скажем так, хозяйственные разногласия в плане двусторонних отношений. Все это будет главами государств проговариваться», — заявил Песков.

Будут обсуждать и другие вопросы, но какие именно пресс-секретарь российского президента не уточнил. Лишь подчеркнул, что «это будет рабочий визит президента Беларуси».

Накануне стало известно, что очередной раунд белорусско-российских переговоров по газовой тематике завершился по сути нечем. Сторонам не удалось достигнуть договоренностей.

Глава Минэнерго России Александр Новак напомнил журналистам, что накопленный Беларусью долг составляет более 700 миллионов долларов. И Россия настаивает на его погашении. Новак выразил надежду, что позиция Минска станет «более конструктивной».

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