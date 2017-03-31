Новосибирск отвечает Зимину: «Раньше за такие слова вызывали на дуэль»

Пресс-служба Хакассии сообщила, что СМИ неправильно интерпретировали слова Зимина. Но в сети уже выложено видео с его точной цитатой.

Напомним, ИА «Хакасия» опубликовало целые выдержки из речи Зимина, сказанные им на заседании регионального кабинета министров 30 марта. Глава Республики говорил об успехах своего региона и привел сравнение с Новосибирском.

«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее», — цитирует ИА «Хакасия» Зимина.

Поведение главы Хакасии возмутительно, считает зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов. «Так оскорбить всех одним чохом, назвав колхозом, притом приводить неуместное сравнение между регионами, где женщины краше… Конечно, это хамство, которое недопустимо от чиновника столь высокого уровня», — сказал Кубанов. Он напомнил, что раньше за подобные слова вызывали на дуэль, и выразил надежду на то, что губернатор области Владимир Городецкий потребует от коллеги извинений.

Руководитель фракции «Единая Россия» и первый зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов предположил в разговоре с корреспондентом VN.ru, что подобное поведение Зимина объясняется неуверенностью. «Думаю, это было сказано, наоборот, от крайней неуверенности. Если чиновник такого ранга такое заявляет, это простая зависть и больше ничего», — уточнил он.

В то же время депутат Заксобрания НСО Алексей Александров призвал трезво оценить ситуацию. «Может быть, слова были выхвачены из контекста. Мы не знаем ситуации», — пояснил Александров. Он также посоветовал «понять и простить» Зимина, а Новосибирску — доказать все делом.

Пресс-служба главы Хакасии обвинила СМИ в неверной интерпретации высказываний Виктора Зимина. «Считаем важным пояснить подоплеку высказывания главы Хакасии Виктора Зимина в отношении Новосибирской области на заседании кабинета министров республики, которое состоялось накануне, 30 марта. Одно из местных СМИ не совсем верно интерпретировало слова “колхоз и деревня”, сказанные в отношении соседнего региона», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ответ СМИ уже выложили на YouTube видеоролик с фрагментов выступления главы Хакассии.