Дмитрий Жебелев вновь возглавил общественный совет при Минздраве Пермского края

Председателем общественного совета при минздраве Пермского края был избран учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Секретарем — Светлана Намитова, представитель «Всероссийского общества онкогематологии «Содействие». Наряду с прежними участниками, в совет вошли: президент общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилева, эксперт Центра «ГРАНИ» Константин Сулимов, председатель «Пермского регионального отделения Российского общества хирургов» Владимир Самарцев и другие. Всего 15 человек. Полный состав совета опубликован на сайте Минздрава Пермского края. В целом он обновился более чем наполовину.

Основными задачами общественного совета в 2017 году станут: независимая оценка краевых больниц и поликлиник, усиление общественного контроля в здравоохранении, мониторинг роста зарплат медработников, привлечение некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере здравоохранения Пермского края. К работе привлекут общественные советы учреждений здравоохранения и пациентов. Кроме того, планируется разработать предложения по улучшению лекарственного обеспечения, подготовке медицинских кадров, организации паллиативной помощи.

Окончательный план работы совета на 2017 год планируется утвердить к 5 апреля. Плановые заседания решено проводить ежеквартально, а между ними организовать работу с общественными советами других ведомств, больниц, Общественной палатой Пермского края.