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10:23 (мск), источник: NewsKo

Дмитрий Жебелев вновь возглавил общественный совет при Минздраве Пермского края

Министерство здравоохранения Пермского края утвердило второй состав общественного совета. 30 марта состоялось первое заседание обновлённого консультативного органа, на котором были выбраны председатель, секретарь совета и утверждён предварительный план работы на 2017 год.

Председателем общественного совета при минздраве Пермского края был избран учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Секретарем — Светлана Намитова, представитель «Всероссийского общества онкогематологии «Содействие». Наряду с прежними участниками, в совет вошли: президент общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилева, эксперт Центра «ГРАНИ» Константин Сулимов, председатель «Пермского регионального отделения Российского общества хирургов» Владимир Самарцев и другие. Всего 15 человек. Полный состав совета опубликован на сайте Минздрава Пермского края. В целом он обновился более чем наполовину.

Основными задачами общественного совета в 2017 году станут: независимая оценка краевых больниц и поликлиник, усиление общественного контроля в здравоохранении, мониторинг роста зарплат медработников, привлечение некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере здравоохранения Пермского края. К работе привлекут общественные советы учреждений здравоохранения и пациентов. Кроме того, планируется разработать предложения по улучшению лекарственного обеспечения, подготовке медицинских кадров, организации паллиативной помощи.

Окончательный план работы совета на 2017 год планируется утвердить к 5 апреля. Плановые заседания решено проводить ежеквартально, а между ними организовать работу с общественными советами других ведомств, больниц, Общественной палатой Пермского края.

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