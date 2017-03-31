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10:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Медучреждения КУБа перейдут под управление четвертой горбольницы Перми

Муниципальные больницы Кизеловского угольного бассейна (КУБ) станут филиалами ГКБ № 4 г. Перми, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на первого вице-премьера — министра территориального развития края Романа Кокшарова.

«Есть поручение главы региона, чтобы администрирование над территорией взяла четвертая горбольница Перми. Эта схема отрабатывается. Идут подготовительные мероприятия», — уточнил чиновник. По его словам, в ближайшее время врио губернатора Максим Решетников совершит визит в города КУБа, чтобы познакомиться с ситуацией на месте. Вопрос о передаче муниципальных больниц обсуждался вчера на совещании при главе региона. До принятия официальных решений главврач городской клинической больницы № 4 Андрей Ронзин отказался комментировать ситуацию.

Предполагается, что узкие специалисты пермской клиники будут вести прием жителей, выезжая на территорию, при этом после передачи учреждений здравоохранения сохранится существующая маршрутизация — по направлениям люди будут получать лечение на всех уровнях оказания медицинской помощи.

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