Медучреждения КУБа перейдут под управление четвертой горбольницы Перми

«Есть поручение главы региона, чтобы администрирование над территорией взяла четвертая горбольница Перми. Эта схема отрабатывается. Идут подготовительные мероприятия», — уточнил чиновник. По его словам, в ближайшее время врио губернатора Максим Решетников совершит визит в города КУБа, чтобы познакомиться с ситуацией на месте. Вопрос о передаче муниципальных больниц обсуждался вчера на совещании при главе региона. До принятия официальных решений главврач городской клинической больницы № 4 Андрей Ронзин отказался комментировать ситуацию.



Предполагается, что узкие специалисты пермской клиники будут вести прием жителей, выезжая на территорию, при этом после передачи учреждений здравоохранения сохранится существующая маршрутизация — по направлениям люди будут получать лечение на всех уровнях оказания медицинской помощи.