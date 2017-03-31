Мишкинский район вновь возглавил Рустам Мусин
УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Главой администрации Мишкинского района вновь назначен Рустам Мусин. Решение принято на заседании Совета муниципального района.
УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Главой администрации Мишкинского района вновь назначен Рустам Мусин. Решение принято на заседании Совета муниципального района.
Тринадцать присутствующих на заседании депутатов единогласно переизбрали на новый срок Рустама Мусина, пояснили в Совете. Вновь назначенный Глава муниципалитета будет занимать пост до сентября 2020 года.
Полномочия главы администрации Мишкинского района были прекращены в связи с истечением срока контракта.
В конкурсе на замещение должности приняли участие три кандидата — исполняющий обязанности главы Рустам Мусин, начальник Мишкинского ДРСУ Евгений Кузнецов и руководитель отдела строительства и жизнеобеспечения администрации Вячеслав Шахмадеев. Впоследствии Евгений Кузнецов снял свою кандидатуру.
Справка. Рустам Маратович Мусин родился в деревне Иштыбаево Мишкинского района в 1965 году.
Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт (1987), БАГСУ (1996). Трудовую деятельность начал ветеринарным врачом в совхозе «Мишкинский», затем был бригадиром и главой Ленинского сельского совета. Работал на руководящих должностях в администрации Мишкинского района и агропромышленных предприятиях. 25 февраля 2015 года назначен главой администрации Мишкинского района.