Мишкинский район вновь возглавил Рустам Мусин

Тринадцать присутствующих на заседании депутатов единогласно переизбрали на новый срок Рустама Мусина, пояснили в Совете. Вновь назначенный Глава муниципалитета будет занимать пост до сентября 2020 года.

Полномочия главы администрации Мишкинского района были прекращены в связи с истечением срока контракта.

В конкурсе на замещение должности приняли участие три кандидата — исполняющий обязанности главы Рустам Мусин, начальник Мишкинского ДРСУ Евгений Кузнецов и руководитель отдела строительства и жизнеобеспечения администрации Вячеслав Шахмадеев. Впоследствии Евгений Кузнецов снял свою кандидатуру.

Справка. Рустам Маратович Мусин родился в деревне Иштыбаево Мишкинского района в 1965 году.

Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт (1987), БАГСУ (1996). Трудовую деятельность начал ветеринарным врачом в совхозе «Мишкинский», затем был бригадиром и главой Ленинского сельского совета. Работал на руководящих должностях в администрации Мишкинского района и агропромышленных предприятиях. 25 февраля 2015 года назначен главой администрации Мишкинского района.