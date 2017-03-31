Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Самый толстый человек в мире готовится к операции на желудке
«Молчание уже вызывает смех»: в ГД о ситуации с арестами на акции
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Следователи рассказали, из-за чего разбился Ту-154 в Сочи – СМИ
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
10:35 (мск), источник: ИА Башинформ

Мишкинский район вновь возглавил Рустам Мусин

УФА, 31 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Главой администрации Мишкинского района вновь назначен Рустам Мусин. Решение принято на заседании Совета муниципального района.

Тринадцать присутствующих на заседании депутатов единогласно переизбрали на новый срок Рустама Мусина, пояснили в Совете. Вновь назначенный Глава муниципалитета будет занимать пост до сентября 2020 года.

Полномочия главы администрации Мишкинского района были прекращены в связи с истечением срока контракта.

В конкурсе на замещение должности приняли участие три кандидата — исполняющий обязанности главы Рустам Мусин, начальник Мишкинского ДРСУ Евгений Кузнецов и руководитель отдела строительства и жизнеобеспечения администрации Вячеслав Шахмадеев. Впоследствии Евгений Кузнецов снял свою кандидатуру.

Справка. Рустам Маратович Мусин родился в деревне Иштыбаево Мишкинского района в 1965 году.

Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт (1987), БАГСУ (1996). Трудовую деятельность начал ветеринарным врачом в совхозе «Мишкинский», затем был бригадиром и главой Ленинского сельского совета. Работал на руководящих должностях в администрации Мишкинского района и агропромышленных предприятиях. 25 февраля 2015 года назначен главой администрации Мишкинского района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой компании «Согласие-М»
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Россия и Украина будут разведены при жеребьевке Лиги наций Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь