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10:53 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип заявил, что Национальная армия будет участвовать в учениях НАТО

Молдавские военнослужащие и в дальнейшем будут участвовать в манёврах НАТО. Об этом заявил премьер Павел Филип после встречи с генеральным секретарем Северо-атлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Источник: Publika.md

Глава кабмина также прокомментировал решение президента Игоря Додона запретить молдавским военным участие в учениях НАТО в Румынии.

«Одни сожаления по этому поводу. Если ты верховнокомандующий армии, то какую армию ты хочешь: сильную или слабую? Мы пережили этот момент, и в дальнейшем Национальная армия будет участвовать в манёврах, чтобы она была хорошо подготовлена», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Два месяца назад Игорь Додон отказался подписать декрет об участии группы молдавских солдат в военных учениях в Румынии. Более того, глава государства недоволен решением открыть в Кишиневе офис НАТО.

Однако Павел Филип заверил, что бюро все же откроется не позже июня. Сотрудничество между Молдовой и НАТО началось сразу после объявления независимости нашей страны.

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