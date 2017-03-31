Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Две трети случаев рака объяснили невезением
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Следователи рассказали, из-за чего разбился Ту-154 в Сочи – СМИ
СМИ:в рамках испытаний в РФ военную технику сожгут
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
10:39 (мск), источник: ИА REGNUM

В Новосибирской области дело главы Куйбышевского района передано в суд

Виктор Функ обвиняется в превышении должностных полномочий при реконструкции насосно-фильтровальной станции.

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Куйбышевского района Виктора Функа, который обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реконструкции насосно-фильтровальной станции. Расследованием дела занимался второй отдел по особо важным делам (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

По версии следствия, в 2007—2009 годах Куйбышевскому району из бюджетов различных уровней на реконструкцию насосно-фильтровальной станции, предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды, было выделено более 120 млн рублей. По договору от начала апреля 2007 года главой администрации района Функом функции заказчика по реконструкции станции были переданы ГУП «Новосибирскжилкомхоз» (в 2009 году преобразовано в ОАО «ГазТрансКом»). При исполнении этого договора администрация района на расчетные счета «Новосибирскжилкомхоза» в 2007—2009 годах перечислила более 108 млн рублей. Но в установленный срок — до 31 декабря 2009 года — необходимый комплекс работ по завершению реконструкции объекта выполнен не был. При этом глава района Виктор Функ не обеспечил надлежащий контроль за проведением работ и допустил перечисление предназначенных для финансирования реконструкции денежных средств без проверки фактически выполненных работ.

Позже, в 2010—2012 годах, Функ, в нарушение законодательства, регулирующего вопросы заключения контракта и выполнения работ для муниципальных нужд, наделил ОАО «ГазТрансКом» функциями муниципального заказчика, перечислив на расчетные счета предприятия более 103 млн рублей для производства работ по реконструкции той же самой насосно-фильтровальной станции. Чиновник вновь не обеспечил эффективное расходование бюджетных средств, контроль за ходом, качеством и надлежащей приемкой работ. Также с ведома Функа работы велись на основе проектной документацией, не обеспечивающей при вводе насосно-фильтровальной станции в эксплуатацию подачу населению воды надлежащего качества.

В результате население города Куйбышева численностью более 42 тыс. человек так и не было обеспечено водой надлежащего качества. Это обстоятельство следствие расценило как существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Установленная в ходе расследования сумма материального ущерба превышает 103 млн рублей. Для возмещения причиненного вреда по уголовному делу наложен арест на недвижимость Виктора Функа. Сам он был временно отстранен от должности главы района и помещён под домашний арест. Позже главу Куйбышевского района отпустили из-под домашнего ареста за полмиллиона рублей.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Виктор Функ пять лет (с 1999 года) возглавлял администрацию города Куйбышев, а с 2004 года стал главой района. Осенью 2015 года Функ подтвердил свои полномочия, выиграв конкурс за замещение должности. Как сообщало ИА REGNUM, ранее за мошенничество при реконструкции указанной насосно-фильтровальной станции был вынесен приговор в отношении экс-генерального директора подрядной строительной организации и директора организации, поставлявшей насосное оборудование. Ущерб, причинённый Новосибирской области, составил более 22 млн рублей. Он был возмещен в полном объеме, а осужденные получили по три года лишения свободы условно каждому, с испытательным сроком два года.

Также обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокуратурой в отношении заместителя главы администрации Куйбышевского района Новосибирской области Валерия Конева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст. 286 УК РФ). Конев являлся начальником управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта и принял работы, не соответствующие фактически выполненному объему и стоимости.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белоруссия бросается обвинениями, западные соседи негодуют
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой компании «Согласие-М»
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Россия и Украина будут разведены при жеребьевке Лиги наций Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь