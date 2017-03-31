В Новосибирской области дело главы Куйбышевского района передано в суд
Виктор Функ обвиняется в превышении должностных полномочий при реконструкции
Виктор Функ обвиняется в превышении должностных полномочий при реконструкции
Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Куйбышевского района Виктора Функа, который обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реконструкции
По версии следствия, в 2007—2009 годах Куйбышевскому району из бюджетов различных уровней на реконструкцию
Позже, в 2010—2012 годах, Функ, в нарушение законодательства, регулирующего вопросы заключения контракта и выполнения работ для муниципальных нужд, наделил ОАО «ГазТрансКом» функциями муниципального заказчика, перечислив на расчетные счета предприятия более 103 млн рублей для производства работ по реконструкции той же самой
В результате население города Куйбышева численностью более 42 тыс. человек так и не было обеспечено водой надлежащего качества. Это обстоятельство следствие расценило как существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Установленная в ходе расследования сумма материального ущерба превышает 103 млн рублей. Для возмещения причиненного вреда по уголовному делу наложен арест на недвижимость Виктора Функа. Сам он был временно отстранен от должности главы района и помещён под домашний арест. Позже главу Куйбышевского района отпустили
В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Виктор Функ пять лет (с 1999 года) возглавлял администрацию города Куйбышев, а с 2004 года стал главой района. Осенью 2015 года Функ подтвердил свои полномочия, выиграв конкурс за замещение должности. Как сообщало ИА REGNUM, ранее за мошенничество при реконструкции указанной
Также обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокуратурой в отношении заместителя главы администрации Куйбышевского района Новосибирской области Валерия Конева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст. 286 УК РФ). Конев являлся начальником управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта и принял работы, не соответствующие фактически выполненному объему и стоимости.