В Новосибирской области дело главы Куйбышевского района передано в суд

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Куйбышевского района Виктора Функа, который обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реконструкции насосно-фильтровальной станции. Расследованием дела занимался второй отдел по особо важным делам (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

По версии следствия, в 2007—2009 годах Куйбышевскому району из бюджетов различных уровней на реконструкцию насосно-фильтровальной станции, предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды, было выделено более 120 млн рублей. По договору от начала апреля 2007 года главой администрации района Функом функции заказчика по реконструкции станции были переданы ГУП «Новосибирскжилкомхоз» (в 2009 году преобразовано в ОАО «ГазТрансКом»). При исполнении этого договора администрация района на расчетные счета «Новосибирскжилкомхоза» в 2007—2009 годах перечислила более 108 млн рублей. Но в установленный срок — до 31 декабря 2009 года — необходимый комплекс работ по завершению реконструкции объекта выполнен не был. При этом глава района Виктор Функ не обеспечил надлежащий контроль за проведением работ и допустил перечисление предназначенных для финансирования реконструкции денежных средств без проверки фактически выполненных работ.

Позже, в 2010—2012 годах, Функ, в нарушение законодательства, регулирующего вопросы заключения контракта и выполнения работ для муниципальных нужд, наделил ОАО «ГазТрансКом» функциями муниципального заказчика, перечислив на расчетные счета предприятия более 103 млн рублей для производства работ по реконструкции той же самой насосно-фильтровальной станции. Чиновник вновь не обеспечил эффективное расходование бюджетных средств, контроль за ходом, качеством и надлежащей приемкой работ. Также с ведома Функа работы велись на основе проектной документацией, не обеспечивающей при вводе насосно-фильтровальной станции в эксплуатацию подачу населению воды надлежащего качества.

В результате население города Куйбышева численностью более 42 тыс. человек так и не было обеспечено водой надлежащего качества. Это обстоятельство следствие расценило как существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Установленная в ходе расследования сумма материального ущерба превышает 103 млн рублей. Для возмещения причиненного вреда по уголовному делу наложен арест на недвижимость Виктора Функа. Сам он был временно отстранен от должности главы района и помещён под домашний арест. Позже главу Куйбышевского района отпустили из-под домашнего ареста за полмиллиона рублей.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Виктор Функ пять лет (с 1999 года) возглавлял администрацию города Куйбышев, а с 2004 года стал главой района. Осенью 2015 года Функ подтвердил свои полномочия, выиграв конкурс за замещение должности. Как сообщало ИА REGNUM, ранее за мошенничество при реконструкции указанной насосно-фильтровальной станции был вынесен приговор в отношении экс-генерального директора подрядной строительной организации и директора организации, поставлявшей насосное оборудование. Ущерб, причинённый Новосибирской области, составил более 22 млн рублей. Он был возмещен в полном объеме, а осужденные получили по три года лишения свободы условно каждому, с испытательным сроком два года.

Также обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокуратурой в отношении заместителя главы администрации Куйбышевского района Новосибирской области Валерия Конева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст. 286 УК РФ). Конев являлся начальником управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта и принял работы, не соответствующие фактически выполненному объему и стоимости.