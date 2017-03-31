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12:07 (мск), источник: Sputnik.by

Генпрокуратура прокомментировала задержания во время уличных акций

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси посоветовала обращаться по поводу правомерности действий сотрудников милиции при задержании граждан во время уличных акций в следственные органы.

Источник: Sputnik.by

«Поступают электронные обращения по вопросу правомерности действий сотрудников органов внутренних дел при задержании граждан в ходе прошедших в Минске массовых мероприятий», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры.

«В настоящее время вопросы обоснованности действий сотрудников органов внутренних дел по обращениям граждан аналогичного содержания в соответствии с компетенцией рассматриваются УСК по Минску», — отметили в надзорном ведомстве.

Там также сообщили, что по вопросам правомерности действий сотрудников органов внутренних дел, повлекших причинение гражданам вреда в ходе задержаний, заявители вправе обратиться в УСК по г. Минску, а в случае задержаний в других регионах республики — в территориальные органы предварительного следствия.

В День Воли, который белорусская оппозиция ежегодно отмечает 25 марта, в Минске и других городах республики прошли уличные акции. В столице во время марша было задержано большое количество граждан, суды над которыми начались в понедельник 27 марта.

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