Парламент Чечни принял закон о праве школьниц носить хиджаб

Депутаты парламента Чечни одобрили законопроект об изменениях в закон «Об образовании в Чеченской республике», которые разрешают ношение «одежды или символики согласно народным традициям или религиозным верованиям». Об этом говорится в сообщении пресс-службы чеченского парламента.

Как пояснил председатель комитета по образованию, науке и культуре Бекхан Хазбулатов, закон дополнен статьей 23.1, в которой появилась норма о том, что «при установлении требований к форме одежды образовательные организации должны учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц».

При этом Хазбулатов подчеркнул, что новая статья в республиканском законе не противоречит статье 38 федерального закона «Об образовании».

В сообщении приводятся слова председателя парлам​ента Чечни Магомеда Даудова, который напомнил, что глава республики Рамзан Кадыров «первым отреагировал на заявления, что учащиеся российских школ не должны носить хиджабы в школах».

Ранее 24 января 2017 года глава Ольга Васильева прокомментировала запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье носить платки и заявила о светском характере образования в России. ​"Я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой стараются свое отношение к вере подчеркнуть", — сказала она тогда и добавила, что «у нас светский характер образования».

Кадыров на это ответил, что глава Минобрнауки «вправе высказывать свое «личное убеждение», однако оно «остается ее мнением и не принимает силу закона». По его мнению, платок является не атрибутикой, а «важной частью одежды мусульманки». «Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое «личное убеждение» навязывает миллионам граждан», — подчеркнул Кадыров.