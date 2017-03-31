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10:31 (мск), источник: РБК

Парламент Чечни принял закон о праве школьниц носить хиджаб

Закон о праве носить религиозную одежду и символику в школе приняли в окончательном чтении депутаты парламента Чечни. Ранее глава республики Рамзан Кадыров вступил в спор с главой Минобрнауки по поводу хиджабов в школе.

Источник: Reuters

Депутаты парламента Чечни одобрили законопроект об изменениях в закон «Об образовании в Чеченской республике», которые разрешают ношение «одежды или символики согласно народным традициям или религиозным верованиям». Об этом говорится в сообщении пресс-службы чеченского парламента.

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Как пояснил председатель комитета по образованию, науке и культуре Бекхан Хазбулатов, закон дополнен статьей 23.1, в которой появилась норма о том, что «при установлении требований к форме одежды образовательные организации должны учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц».

При этом Хазбулатов подчеркнул, что новая статья в республиканском законе не противоречит статье 38 федерального закона «Об образовании».

В сообщении приводятся слова председателя парлам​ента Чечни Магомеда Даудова, который напомнил, что глава республики Рамзан Кадыров «первым отреагировал на заявления, что учащиеся российских школ не должны носить хиджабы в школах».

Ранее 24 января 2017 года глава Ольга Васильева прокомментировала запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье носить платки и заявила о светском характере образования в России. ​"Я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой стараются свое отношение к вере подчеркнуть", — сказала она тогда и добавила, что «у нас светский характер образования».

Кадыров на это ответил, что глава Минобрнауки «вправе высказывать свое «личное убеждение», однако оно «остается ее мнением и не принимает силу закона». По его мнению, платок является не атрибутикой, а «важной частью одежды мусульманки». «Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое «личное убеждение» навязывает миллионам граждан», — подчеркнул Кадыров.

Тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы.
Рамзан Кадыров
Глава Чечни

Рамзан Кадыров посоветовал обратить внимание «всем, кто воюет с хиджабами», на проблему наркомании, преступности, пьянства и «систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хотел бы принимать чью-либо сторону в споре о ношении хиджабов в школах. «Действительно, существовали разные подходы к этой теме», — ответил пресс-секретарь на просьбу прокомментировать позицию Кремля по данной проблеме. Песков тогда напомнил, что «были и судебные варианты» разрешения спора, когда было принято «известное решение» Верховного суда, признавшего законным запрет на ношение хиджабов в школе.

Комментарии
12
А Б
Нет ничего удивительного в этой информации. Если внимательно проанализировать события последних лет, становится понятно, что главным лицом в РФ является вовсе не президент, а глава Чечни Рамзан Кадыров. Желающие могут самостоятельно найти факты, подтверждающие это, в информации о характере взаимоотношений Кадырова с ВВП.
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Оксана Поддубная
Милый, не спеши тыкать пальчиком в Enter, не отредактировав свои шедевральные коменты, а то многие могут усомниться в их релевантности.
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ММС
Пусть носят, пока голос родителей для них авторитет. Пусть позже, но мировые косметические бренды всё равно пробьют дорогу к их сердцам.
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