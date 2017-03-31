Губернатор Николай Меркушкин даст интервью областным телеканалам

В рамках программы «Главная тема» будут подняты вопросы, касающиеся противодействия экстремизму. Также речь пойдет о процессе создания общественных советов, о наведении порядка в сфере ЖКХ, о благоустройстве Самары к ЧМ-2018 и другом.

Интервью Николая Меркушкина выйдет в эфир сегодня, 31 марта, на телеканалах:

17:00 «Терра».

18:50 «Скат».

19:00 «Россия 24».

19:00 «ВАЗ ТВ Домашний».

19:20 «Губерния».

21:00 «Самара-ГИС».