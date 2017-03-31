Петренко анонсировал оформление прописки онлайн

«После принятия Верховной Радой закона об электронных доверительных услугах украинцы будут иметь возможность оформления места регистрации и прописки и получать свидетельство о рождении в режиме онлайн», — цитирует главу Минюста Укринформ.

По его словам, украинцы смогут получать указанные документы «без каких-либо бумажных документов».

Министр добавил, что число родильных домов, в которых выдают свидетельства о рождении, увеличилось до 474, и родители 129 тысяч детей смогли получить их непосредственно в родильных домах.

Свидетельства о рождении начали выдавать в роддомах в январе прошлого года. Ранее подобная услуга оказывалась в отдельных медучреждениях в виде пилотного проекта.