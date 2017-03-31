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10:46 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси считают неконструктивным заявление Новака о переговорах по газу

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси считают неконструктивным заявление министра энергетики России Александра Новака о переговорах по газу. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич.

Источник: БЕЛТА

«Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики России Александра Новака по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России. В частности, господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече, — подчеркнул Владислав Сычевич. — Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на констатацию фактов».

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Белорусская сторона неоднократно заявляла, и сейчас заявляет о заинтересованности в скорейшем разрешении сложившейся ситуации. «При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение», — добавил Владислав Сычевич.

«Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», — подчеркнул он.

По итогам состоявшейся вчера встречи стороны договорились продолжить переговоры в конструктивном ключе для достижения взаимоприемлемого результата, добавил Владислав Сычевич.

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