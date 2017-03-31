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10:53 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский взволнован статистикой коррупционных преступлений

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел первое в этом году заседание комиссии по противодействию коррупции.

«Руководство области не может не волновать статистика коррупционных преступлений, у нас точно нет цели кого-то защищать, “прикрывать”, перед законом все равны. Своевременное выявление коррупционных преступлений, безусловно, работает на благо области и ее жителей», — отметил Борис Дубровский на совещании.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев сообщил главе региона, что в 2016 году было выявлено свыше 500 нарушений, связанных с несоблюдением государственными и муниципальными служащими установленных запретов и ограничений, а также свыше 500 фактов неправильного заполнения чиновниками деклараций о доходах и расходах. «Имеются факты умышленного сокрытия находящегося в собственности имущества. Подобный эпизод был выявлен в Копейском городском округе, в связи с чем прокуратурой было внесено представление, поставлен вопрос о досрочном сложении полномочий допустившего нарушения депутата, требования прокуратуры были удовлетворены только после обращения в суд», — отметил Александр Кондратьев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в 2016 году в области были случаи увольнения по утрате доверия. В частности, своей должности лишился один из заместителей главы Чебаркульского городского округа. «Непринятие муниципальным или государственным служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение по утрате доверия», — уточнил Александр Кондратьев.

Напомним, в регионе работает бесплатный круглосуточный телефон 8−800−300−76−00, по которому южноуральцы могут сообщить о фактах коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Сообщения записываются на автоответчик и в дальнейшем регистрируются. При этом от заявителя не требуется сообщать своих персональных данных.

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