Мэр Уфы обязал глав районов общаться в соцсетях

Главам уфимских районов придется отвечать за свои действия в социальных сетях. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил мэр башкирской столицы Ирек Ялалов.

— На 90 процентом вопросами города занимаются районы. Я дам поручение главам перейти на новые форматы общения. От фейсбука до твиттера и ВКонтакте. Уфимцы смогут напрямую задавать вопросы непосредственным исполнителям.

Надо с людьми общаться, не стоит бояться, — заявил глава уфимской администрации во время прямой трансляции на официальной странице мэрии в фейсбуке.