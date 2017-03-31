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10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы обязал глав районов общаться в соцсетях

Об этом сити-менеджер сообщил во время стрима в Фейсбук.

Источник: Комсомольская правда

Главам уфимских районов придется отвечать за свои действия в социальных сетях. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил мэр башкирской столицы Ирек Ялалов.

— На 90 процентом вопросами города занимаются районы. Я дам поручение главам перейти на новые форматы общения. От фейсбука до твиттера и ВКонтакте. Уфимцы смогут напрямую задавать вопросы непосредственным исполнителям.

Надо с людьми общаться, не стоит бояться, — заявил глава уфимской администрации во время прямой трансляции на официальной странице мэрии в фейсбуке.

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