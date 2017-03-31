К весеннему призыву подготовились в Восточном военном округе

Накануне в комиссариатах провели учебно-методические сборы со специалистами по организации призыва, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«В рамках весеннего призыва к выполнению задач по организации прохождения призывниками медицинского освидетельствования, проверки и учета кандидатов будет привлечено свыше 3000 человек», — говорится в сообщении пресс-службы округа.

Всего в ВВО будут действовать 10 сборных и свыше 80 призывных пунктов.