К весеннему призыву подготовились в Восточном военном округе
Подготовка к весенней призывной кампании завершилась в Восточном военном округе.
Подготовка к весенней призывной кампании завершилась в Восточном военном округе.
Накануне в комиссариатах провели
«В рамках весеннего призыва к выполнению задач по организации прохождения призывниками медицинского освидетельствования, проверки и учета кандидатов будет привлечено свыше 3000 человек», — говорится в сообщении
Всего в ВВО будут действовать 10 сборных и свыше 80 призывных пунктов.