Новый несанкционированный митинг угрожает общественному спокойствию в Хабаровске

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

Общественность и краевые депутаты предостерегли хабаровчан от участия 2 апреля в незаконных акциях, анонсированных в интернете. Нельзя нарушать закон, власть четко дала понять, что надо играть по общим правилам, сообщили корр. ИА AmurMedia представители провластных партий и объединений, а также системной оппозиции.

— Есть информация, что 2 апреля в Хабаровске кто-то из сторонников Навального планирует провести очередное несанкционированное мероприятие наподобие того, что прошло 26 марта, — сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

А завсегдатаи соцсетей вспоминают, что за эту неделю действительно не раз встречали на просторах интернета объявление с предложением собраться в воскресенье.

Однако в штабе Навального свою причастность к этой новой акции отрицают.

— Слышал что-то такое. Но точно могу сказать только одно: это не наша акция, мы такое мероприятие не планировали, — пояснил координатор штаба Навального в Хабаровском крае Алексей Ворсин.

Общественник, блогер, руководитель «Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья», недавно вернувшийся в ряды системной оппозиции «Справедливой России», Леонид Сунгоркин убежден, что новая несанкционированная акция — это очередная провокация.

— Власть ведь четко сказала, заявляйтесь законным образом, площадки есть. Но нет, нужны несанкционированные митинги! Знаете, мне такая логика вообще напоминает принцип «назло бабушке отморожу уши». Я бы на месте власти на каждого такого незаконно вышедшего на митинг оформил бы штраф. Заплатят люди один раз, и, глядишь, меньше будет желания участвовать в таких акциях. А гражданское общество тоже должно высказать свою точку зрения по этому поводу, — считает Леонид Сунгоркин.

Жесткую позицию в этом вопросе занимает и координатор общественного движения «Национально-освободительное движение» в Хабаровском крае Армен Хачатрян:

— На наш взгляд, это подготовка к майдану. Кто знает, как это происходило на Украине, понимает, что технология используется та же. Вы думаете, случайно Ходорковский уже объявил, что 29 апреля намерен провести по всей стране акции гражданского неповиновения?

Диалог власти и общества, особенно на такую важную тему, как коррупция, просто необходим. Другое дело, подчеркивает депутат Закдумы от «Единой России» Елена Ларионова, что главным условием любого диалога должна быть законность объявленных мероприятий в рамках этого общения.

— Что касается интереса к несанкционированным митингам, то, знаете, как раз недавно я разговаривала со знакомыми ребятами по этому поводу. А в ответ услышала: «Елена Парфёновна, у нас времени совсем нет. Мы работаем, заняты с утра до ночи. Так что нам вообще не до митингов». Знаю также — причем не понаслышке! — что среди тех молодых людей, кто был на митинге 26 марта, было много таких, кто пришел просто за компанию, чтобы, что называется, потусоваться, — отметила Елена Ларионова. — И мне поэтому и хотелось бы обратиться к тем, кто собирается пойти на это и другие несанкционированные мероприятия, с призывом игнорировать их. Нельзя нарушать закон, есть абсолютно легальные и доступные способы, чтобы можно было выразить свое мнение и задать свои вопросы.