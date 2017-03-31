Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих
МИД: слова испанского посла о Путине вышли далеко за рамки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
"Сложнее всего было в первые годы": Зейналова о диагнозе дочери
Следователи о том, почему разбился Ту-154 в Сочи
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
11:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новый несанкционированный митинг угрожает общественному спокойствию в Хабаровске

Штаб Навального предупредил, что не имеет к этому мероприятию никакого отношения.

Хабаровск, 31 марта, AmurMedia.

Общественность и краевые депутаты предостерегли хабаровчан от участия 2 апреля в незаконных акциях, анонсированных в интернете. Нельзя нарушать закон, власть четко дала понять, что надо играть по общим правилам, сообщили корр. ИА AmurMedia представители провластных партий и объединений, а также системной оппозиции.

— Есть информация, что 2 апреля в Хабаровске кто-то из сторонников Навального планирует провести очередное несанкционированное мероприятие наподобие того, что прошло 26 марта, — сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

А завсегдатаи соцсетей вспоминают, что за эту неделю действительно не раз встречали на просторах интернета объявление с предложением собраться в воскресенье.

Однако в штабе Навального свою причастность к этой новой акции отрицают.

— Слышал что-то такое. Но точно могу сказать только одно: это не наша акция, мы такое мероприятие не планировали, — пояснил координатор штаба Навального в Хабаровском крае Алексей Ворсин.

Общественник, блогер, руководитель «Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья», недавно вернувшийся в ряды системной оппозиции «Справедливой России», Леонид Сунгоркин убежден, что новая несанкционированная акция — это очередная провокация.

— Власть ведь четко сказала, заявляйтесь законным образом, площадки есть. Но нет, нужны несанкционированные митинги! Знаете, мне такая логика вообще напоминает принцип «назло бабушке отморожу уши». Я бы на месте власти на каждого такого незаконно вышедшего на митинг оформил бы штраф. Заплатят люди один раз, и, глядишь, меньше будет желания участвовать в таких акциях. А гражданское общество тоже должно высказать свою точку зрения по этому поводу, — считает Леонид Сунгоркин.

Жесткую позицию в этом вопросе занимает и координатор общественного движения «Национально-освободительное движение» в Хабаровском крае Армен Хачатрян:

— На наш взгляд, это подготовка к майдану. Кто знает, как это происходило на Украине, понимает, что технология используется та же. Вы думаете, случайно Ходорковский уже объявил, что 29 апреля намерен провести по всей стране акции гражданского неповиновения?

Диалог власти и общества, особенно на такую важную тему, как коррупция, просто необходим. Другое дело, подчеркивает депутат Закдумы от «Единой России» Елена Ларионова, что главным условием любого диалога должна быть законность объявленных мероприятий в рамках этого общения.

— Что касается интереса к несанкционированным митингам, то, знаете, как раз недавно я разговаривала со знакомыми ребятами по этому поводу. А в ответ услышала: «Елена Парфёновна, у нас времени совсем нет. Мы работаем, заняты с утра до ночи. Так что нам вообще не до митингов». Знаю также — причем не понаслышке! — что среди тех молодых людей, кто был на митинге 26 марта, было много таких, кто пришел просто за компанию, чтобы, что называется, потусоваться, — отметила Елена Ларионова. — И мне поэтому и хотелось бы обратиться к тем, кто собирается пойти на это и другие несанкционированные мероприятия, с призывом игнорировать их. Нельзя нарушать закон, есть абсолютно легальные и доступные способы, чтобы можно было выразить свое мнение и задать свои вопросы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Звездопад в апреле: Сергей Лазарев, «Руки вверх», БИ-2, «Ария» и музыка нашего кино
СМИ: Клинтон имела доступ к секретным данным, уже покинув Госдеп
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
ЦБ отозвал лицензию на ОМС у страховой компании «Согласие-М»
СМИ: РФ предложила Японии построить электростанции на Курилах
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
Спорт
Россия и Украина будут разведены при жеребьевке Лиги наций Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь