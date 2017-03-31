Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ о том, как на Донбассе сбит вертолет с командирами ВСУ
МВД о поведении полиции на митингах: Так не будет
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12:09 (мск), источник: Sputnik.by

СК: милиционеров за задержания на уличных акциях привлекать не будут

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси не нашел оснований для привлечения к ответственности сотрудников милиции, которые осуществляли задержания во время уличных акций в Минске, об это говорится в сообщении размещенном на сайте ведомства.

Источник: Sputnik.by

Данное сообщение опубликовано «в связи с массовым характером электронных обращений, поступающих в подразделения СК, в том числе обращения, распространенного Мотолько А. Г. в глобальной компьютерной сети Интернет и в последующем отправленного рядом других лиц».

В СК уточнили, что авторы данных обращений в СК отмечали необходимость привлечения к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших задержания граждан на территории Беларуси после и перед проведением массовых мероприятий.

«В названных выше обращениях приведены сведения, которые не содержат данных, указывающих на наличие признаков преступления, в связи с чем оснований для проведения СК проверки и принятия решения по обращениям в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом (УПК), не имеется», — отметили в СК.

Там также подчеркнули, что в соответствии со статьей 20 закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ на обращение может быть обжалован в суд в порядке, установленном законодательством.

Как ранее сообщало агентство, 31 марта Генпрокуратура Беларуси, куда также массово поступили электронные обращения, разъяснила, что вопросами правомерности действий милиции во время задержания занимаются следователи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ГУВД пояснило причину обысков в офисе 'Белсата'
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб
Госдума разрешит давать детям имена-аббревиатуры
Тиллерсон: главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Илона Маска пригласили на ПМЭФ
Спорт
Россия и Украина будут разведены при жеребьевке Лиги наций Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2» Новая ведущая реалити-шоу поделилась первыми подробностями о своей работе в популярном телепроекте
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь