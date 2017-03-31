СК: милиционеров за задержания на уличных акциях привлекать не будут

Данное сообщение опубликовано «в связи с массовым характером электронных обращений, поступающих в подразделения СК, в том числе обращения, распространенного Мотолько А. Г. в глобальной компьютерной сети Интернет и в последующем отправленного рядом других лиц».

В СК уточнили, что авторы данных обращений в СК отмечали необходимость привлечения к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших задержания граждан на территории Беларуси после и перед проведением массовых мероприятий.

«В названных выше обращениях приведены сведения, которые не содержат данных, указывающих на наличие признаков преступления, в связи с чем оснований для проведения СК проверки и принятия решения по обращениям в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом (УПК), не имеется», — отметили в СК.

Там также подчеркнули, что в соответствии со статьей 20 закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ на обращение может быть обжалован в суд в порядке, установленном законодательством.

Как ранее сообщало агентство, 31 марта Генпрокуратура Беларуси, куда также массово поступили электронные обращения, разъяснила, что вопросами правомерности действий милиции во время задержания занимаются следователи.