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10:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Раде предложили внести в УК статью о принудительном браке

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Двенадцать депутатов Верховной Рады, в числе которых вице-спикер парламента Ирина Геращенко и замглавы фракции БПП Ирина Луценко, предлагают ввести уголовную ответственность за похищение человека с целью принудительного бракосочетания.

Источник: "РИА Новости" Украина

Соответствующий законопроект под номером 6243, которым предлагается внести изменения в ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), был зарегистрирован 27 марта.

«Под эксплуатацией человека в настоящей статье следует понимать все формы сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, принудительный труд или принудительное предоставление услуг, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние, вовлечение в долговую кабалу, изъятие органов, проведение опытов над человеком без его согласия, усыновление (удочерение) с целью наживы, принудительную беременность или принудительное прерывание беременности, принудительное вступление в брак, принудительное вовлечение в занятие попрошайничеством, вовлечение в преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах и ​​тому подобное», — говорится в проекте закона.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы срок от трех до восьми лет. Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего его родителями, опекунами или попечителями, предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на сегодняшний день в мире есть 106 стран, где существует торговля людьми.

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