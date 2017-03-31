Украина просит МВФ изменить график поступления кредитных траншей

Соответствующий запрос (Requests for Rephasing of Access) размещен на сайте Фонда в повестке дня собрания директоров МВФ на 3 апреля.

Согласно повестке дня, Украина также запросила пересмотр финансовых гарантий по программе (Financing Assurances Review).

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд, ранее перенесший заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долл., рассмотрит вопрос продолжения сотрудничества с нашей страной 3 апреля.

По информации Министерства финансов Украины, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине было обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.