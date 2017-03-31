Лянкэ может вновь возглавить Министерство иностранных дел

Лянкэ сообщил об этом в ходе передачи «Important» на телеканале TVC 21, передаёт IPN.

Бывший премьер-министр рассказал, что он получил это предложение от правящей коалиции две недели назад и пока не принял решение.

«Ведутся переговоры. Мы должны посмотреть, какие точки соприкосновения имеются у наших позиций», — пояснил лидер ЕНПМ. Юрие Лянкэ также отметил, что предложение нужно проанализировать и с точки зрения партийного лидера, учитывая предстоящие парламентские выборы.

Экс-глава кабмина дал понять, что одним из условий он ставит включение в свою команду вице-председателя ЕНПМ Еуджена Карпова. «У меня было много достижений на посту министра, но я добился их вместе с командой», — сказал Лянкэ, уточнив, что «лучшего вице-премьера по реинтеграции, чем Карпов, не было».

Отвечая на вопрос о том, какова позиция ЕНПМ по поводу одномандатной системы голосования, Юрие Лянкэ сообщил, что у партии нет особой позиции по этому вопросу, что такие системы существуют и в других странах, а «в политике ничто не вечно».