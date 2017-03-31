Лянкэ может вновь возглавить Министерство иностранных дел
Депутат и лидер ЕНПМ Юрие Лянкэ может вернуться на пост министра иностранных дел и европейской интеграции.
Депутат и лидер ЕНПМ Юрие Лянкэ может вернуться на пост министра иностранных дел и европейской интеграции.
Лянкэ сообщил об этом в ходе передачи «Important» на телеканале TVC 21, передаёт IPN.
Бывший
«Ведутся переговоры. Мы должны посмотреть, какие точки соприкосновения имеются у наших позиций», — пояснил лидер ЕНПМ. Юрие Лянкэ также отметил, что предложение нужно проанализировать и с точки зрения партийного лидера, учитывая предстоящие парламентские выборы.
Отвечая на вопрос о том, какова позиция ЕНПМ по поводу одномандатной системы голосования, Юрие Лянкэ сообщил, что у партии нет особой позиции по этому вопросу, что такие системы существуют и в других странах, а «в политике ничто не вечно».