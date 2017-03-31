Замглавы администрации Дзержинска Нижегородской области оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений

Заместитель главы администрации Дзержинска Нижегородской области оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений.

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, было установлено, что 13 июля 2016 года в администрации Дзержинска зарегистрировано обращение, поступившее из отдела Государственной жилищной инспекции, по вопросу нарушения жилищных условий при размещении магазина в жилом доме. Однако данное обращение направлено в территориальные органы Роспотребнадзора и МЧС лишь 27 июля 2016 года, то есть с нарушением установленного законом 7-дневного срока.

Постановлением мирового судьи от 17 октября 2016 года заместитель главы администрации Дзержинска признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.

Не согласившись с постановлением мирового судьи, чиновник подал жалобу в Дзержинский городской суд. Решением Дзержинского городского суда от 27 марта 2017 года постановление мирового судьи оставлено без изменения. Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что чиновник в г.о.г. Бор Нижегородской области оштрафован за разрешение на вырубку деревьев в водоохранной зоне.