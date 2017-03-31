Замглавы администрации Дзержинска Нижегородской области оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений
Решение вступило в законную силу.
Решение вступило в законную силу.
Заместитель главы администрации Дзержинска Нижегородской области оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений.
Как сообщает объединённая
Постановлением мирового судьи от 17 октября 2016 года заместитель главы администрации Дзержинска признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.
Не согласившись с постановлением мирового судьи, чиновник подал жалобу в Дзержинский городской суд. Решением Дзержинского городского суда от 27 марта 2017 года постановление мирового судьи оставлено без изменения. Решение вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что чиновник в г.о.г. Бор Нижегородской области оштрафован за разрешение на вырубку деревьев в водоохранной зоне.