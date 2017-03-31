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12:22 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон заявил, что главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»

БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, неожиданно выступивший перед журналистами перед встречей глав МИД стран-членов НАТО, заявил, что альянс намерен на этой встрече обсудить действия, которые НАТО предпринимает в ответ на «агрессию России».

Источник: AP 2017

«Наконец, мы хотим обсудить позицию НАТО в Европе, в частности, на востоке Европы, в ответ на агрессию России на Украине и в других местах», — сказал Тиллерсон, презентовав повестку встречи.

Он заявил, что «очень рад быть в Брюсселе на этой встрече», которую альянс ради его присутствия перенес с 5—6 апреля на 31 марта.

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Тиллерсон напомнил, что речь пойдет о «наличии у НАТО всех ресурсов, необходимых для выполнения миссии». «Во-вторых, мы хотим обсудить, как нам продолжить работу по очень важному участию НАТО в борьбе с ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ), а также другие антитеррористические действия, которые может выполнить НАТО и привнести стабильность на Ближний Восток», — заявил госсекретарь США.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в «военной агрессии».

Комментарии
4
Иван Петров
Меня сегодня разбудил своим лаем пёс по кличке Рекс и вот тут ещё один рекс нарисовался.
Морда один в один с моим.
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Ded 73
выслушай жену и делай всё наоборот
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Сергей Донцов
и если эту рожу поставить с моей .опой за углом, все закричат, смотрите два бандита.
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