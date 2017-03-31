Тиллерсон заявил, что главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, неожиданно выступивший перед журналистами перед встречей глав МИД
БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, неожиданно выступивший перед журналистами перед встречей глав МИД
«Наконец, мы хотим обсудить позицию НАТО в Европе, в частности, на востоке Европы, в ответ на агрессию России на Украине и в других местах», — сказал Тиллерсон, презентовав повестку встречи.
Он заявил, что «очень рад быть в Брюсселе на этой встрече», которую альянс ради его присутствия перенес с
Тиллерсон напомнил, что речь пойдет о «наличии у НАТО всех ресурсов, необходимых для выполнения миссии». «Во-вторых, мы хотим обсудить, как нам продолжить работу по очень важному участию НАТО в борьбе с ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ), а также другие антитеррористические действия, которые может выполнить НАТО и привнести стабильность на Ближний Восток», — заявил госсекретарь США.
Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же
Морда один в один с моим.