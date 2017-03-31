Тиллерсон заявил, что главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»

«Наконец, мы хотим обсудить позицию НАТО в Европе, в частности, на востоке Европы, в ответ на агрессию России на Украине и в других местах», — сказал Тиллерсон, презентовав повестку встречи.

Он заявил, что «очень рад быть в Брюсселе на этой встрече», которую альянс ради его присутствия перенес с 5—6 апреля на 31 марта.