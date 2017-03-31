Сити-менеджер Волгограда вошел в состав Совета при президенте РФ

Соответствующий указ, уже подписанный Владимиром Путиным, появился на Официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.

Отметим, что кроме Виталия Лихачева в состав Совета также вошли губернаторы Ростовской, Воронежской, Тюменской областей, глава Кабардино-Балкарской Республики, председатель Законодательной Думы Томской области, председатель Государственного Совета Республики Татарстан, глава Красноярская и многие другие высокопоставленные чиновники. Председателем Совета стал Владимир Путин, а его заместителем — Дмитрий Медведев.

Отметим, что Совет будет заседать как минимум один раз в год. В случае необходимости планируется созывать внеочередные заседания.