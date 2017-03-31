«Намаханые законотворцы»: Геращенко резко раскритиковала предложение о запрете абортов

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook, резко критикуя такую инициативу.

«Вот о чем стоит знать и думать некоторым “законотворцам”, что фонтанируют безумными законотворческими инициативами», — написала она.

По ее словам, властям следует уделять больше внимания просветительской работе, а не запретам, «ибо законодательный запрет увеличит количество подпольных абортов и приведет к значительному росту смертности и заболеваемости, увечий женщин, сиротства».

«Властям, государству стоит серьезно заниматься просветительскими программами по планированию беременности, контрацептивы должны быть доступны для женщины и мужчины, и в конце концов все должны ответственно относиться и к своему здоровью, и к здоровью будущих детей. Будет больше толку, чем от запретов», — подчеркнула нардеп.

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Голубов зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов) (№ 6239).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Депутат предлагает в Гражданском кодексе Украины установить, что искусственное прерывание беременности разрешается только в случаях и при наличии обстоятельств, установленных законодательством, в сроки, не превышающие 22 недели.