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12:35 (мск), источник: РБК - Украина

Аваков призвал уволить главу Антимонопольного комитета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал уволить главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева и всех причастных к делу «Тедис Украина». Об этом министр сообщил в Twitter.

«Главу антимонопольного комитета и всех покрывавших там дела табачного монополиста Мегаполиса-Тедиса нужно отправить в отставку, как минимум», — заявил он.

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По его словам, монополиста табачного рынка Украины подозревают в финансовой помощи организациям самопровозглашенных «республик» на сумму 2,5 млрд гривен, неуплате налогов и других преступлениях.

Напомним, ранее сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил подробности обысков в Антимонопольном комитете. По его словам, они проводились без спецназа, следователи изымали документы, которые свидетельствовали о содействии монопольному положению компании «Тедис Украина».

Луценко объяснил, что АМКУ не предпринимало мер, которые позволили бы зайти на рынок табачных изделий другим украинским компаниям, то есть способствовала монополии Тедис на рынке.

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