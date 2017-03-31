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12:28 (мск), источник: РБК - Украина

Порошенко анонсировал увеличение денежного вознаграждения бойцам АТО с 1 апреля

Размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в зоне проведения антитероричтичної операции (АТО) на Донбассе будет увеличен с 1 апреля 2017 года.

Источник: Reuters

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках выступления на церемонии выпуска Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского, сообщается в Twitter главы государства.

«Мы усиливаем соцзащиту своих защитников. С 1 апреля размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в АТО будет увеличен», — заявил он.

Кроме того, Порошенко добавил, что за 3−4 года 100% выпускников получат ордера на квартиры.

«В этом году около 20% выпускников, в первую очередь тех, кто направляются для выполнения боевых задач, получат ордера на квартиры. Ставлю задачу за 3−4 года довести этот показатель до 100%», — сообщил глава государства.

Ранее сообщалось, что обстрелы в районе проведения АТО не прекращаются. За минувшие сутки российско-террористические войска 69 раз обстреляли позиции ВС Украины, двое украинских военных погибли.

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