Суд конфисковал взносы партии «Укроп»

Об этом во время брифинга заявила Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), координатор Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции Наталья Корчак, передает пресс-служба Агентства.

По словам Корчак, о членских взносах через кассовые операции (касса Партии) в поддержку указанной политической партии стало известно по результатам анализа отчета политической партии «Украинское объединение патриотов — УКРОП» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2016 года.

«Партия получила такие взносы от 16 физических лиц. Впоследствии указанные взносы были внесены наличными уполномоченным лицом, согласно уставу имеет право подписи на текущий счет партии. В то же время по Черновицкой областной региональной организации и Винницкой областной региональной организации взносы даже не были перечислены на текущие счета указанных политических партий в соответствующем отчетном периоде. Системный анализ информации, отраженной в отчете, позволил установить, что сумма взносов в поддержку политической партии составила 468 946,50 грн», — сказала Корчак.

Указанное является нарушением части восьмой статьи 14 Закона Украины «О политических партиях в Украине», согласно которой денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции. Поэтому Национальное агентство соответствующие материалы направило в суд. Соответствующий отчет партии был подан в Национальное агентство 9 ноября 2016.

Напомним, ранее в Нацагенстве сообщили, что суд вынес первое в Украине решение о конфискации средств политической партии.