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12:55 (мск), источник: СуперОмск

Омские чиновники не знают, что происходит в ПАТП-7

«СуперОмск» продолжает разбираться в запутанном деле ПАТП-7 и его странной политики — предприятие отказывается от арендаторов и ставит себя в положение, когда ему неоткуда заработать денег.

Теперь же выяснилось, что ни прямое начальство, в лице директора департамента транспорта Омска Алексея Мартыненко, ни сам директор предприятия не имеют понятия о том, что происходит в ПАТП-7.

«Мне о какой-то грядущей продаже ничего не известно. Тем более я не знаю о том, что там с кем-то разрывают договоры или ведут какую-то политику. Вполне вероятно, что если такие вещи происходят, для них должны быть причины. Инвентаризация, например, или проблемы с документами. Об этом, наверно, лучше все же разговаривать напрямую с директором предприятия», — заявил Мартыненко.

Однако и на самом предприятии ничего прояснить так и не смогли, просто отказавшись дать комментарий.

«Мы ничего не продаем. Что же касается этого предпринимателя, пускай обратится к нашему юристу. Я сам в отпуске, ничего не знаю и больше ничего я вам говорить не буду», — сказал директор предприятия Иван Дробный.

Напомним, что в редакцию «СуперОмска» обратился один из частных перевозчиков города. Мужчина пожаловался, что руководство ПАТП-7 расторгло с ним контракт на аренду помещений. Предприниматель оказался возмущен политикой предприятия, находящегося на грани банкротства, которое при всем этом отказывается от услуг арендаторов и, по его мнению, готовится к продаже в тайне от общественности.

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