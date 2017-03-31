Омские чиновники не знают, что происходит в ПАТП-7
«СуперОмск» продолжает разбираться в запутанном деле ПАТП-7 и его странной политики — предприятие отказывается от арендаторов и ставит себя в положение, когда ему неоткуда заработать денег.
«СуперОмск» продолжает разбираться в запутанном деле ПАТП-7 и его странной политики — предприятие отказывается от арендаторов и ставит себя в положение, когда ему неоткуда заработать денег.
Теперь же выяснилось, что ни прямое начальство, в лице директора департамента транспорта Омска Алексея Мартыненко, ни сам директор предприятия не имеют понятия о том, что происходит в ПАТП-7.
«Мне о
Однако и на самом предприятии ничего прояснить так и не смогли, просто отказавшись дать комментарий.
«Мы ничего не продаем. Что же касается этого предпринимателя, пускай обратится к нашему юристу. Я сам в отпуске, ничего не знаю и больше ничего я вам говорить не буду», — сказал директор предприятия Иван Дробный.
Напомним, что в редакцию «СуперОмска» обратился один из частных перевозчиков города. Мужчина пожаловался, что руководство ПАТП-7 расторгло с ним контракт на аренду помещений. Предприниматель оказался возмущен политикой предприятия, находящегося на грани банкротства, которое при всем этом отказывается от услуг арендаторов и, по его мнению, готовится к продаже в тайне от общественности.