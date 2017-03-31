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16:49 (мск), источник: Noi.md

Указ Додона о референдуме опубликован в «Monitorul Oficial»

Указ президента Игоря Додона о проведении консультативного референдума вступил в силу.

Источник: Noi.md

Издание «Monitorul Oficial» опубликовало в пятницу, 31 марта, соответствующий документ на своих страницах, сообщает NOI.md.

Постановление о проведении республиканского консультативного референдума, подписанный президентом Игорем Додоном 28 марта, получило официальную силу. Как следует из текста документа, президент назначил референдум, «исходя из необходимости решения проблем общенационального значения и учитывая волю народа, стремящегося к тому, чтобы в стране было правление, способное гарантировать права, свободы и законные интересы граждан в условиях демократии и ответственности государства перед гражданами». Целью плебисцита заявлено определение мнения народа по важнейшим общественным вопросам с последующим принятием компетентными органами публичной власти окончательных решений на основании его результатов.

В список, принятый президентом, вошли четыре вопроса. Игорь Додон намерен узнать общественное мнение о законе, принятом правительством в октябре 2016 года, согласно которому выплата 1 млрд долларов США, выведенных из банковской системы, предлагается переложить на плечи граждан. Особое внимание в указе уделено расширению полномочий президента, которому предлагается предоставить дополнительные конституционные права по роспуску парламента и назначению досрочных парламентских выборов. Третий вопрос предполагает волеизъявление граждан по сокращению численности парламента до 71 депутата, а четвёртый — о включении предмета «История Молдовы» в образовательную программу.

Уточним, что президент Игорь Додон подписал во вторник, 28 марта, указ о проведении национального консультативного референдума по четырём вопросам. Особое внимание среди них получил вопрос, касающийся расширения конституционных прав президента на роспуск парламента и назначение досрочных парламентских выборов. Референдум планируется провести 24 сентября.

Комментируя указ президента, бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш отметил в интервью NOI.md, что при организации референдума Игорь Додон может столкнуться с проблемами его финансирования, так как решение о выделении денежных средств на его проведение должен принять парламент. Но даже в случае его проведения, могут возникнуть трудности при признание его результатов, так как референдум носит сугубо консультативный характер и не обязывает правительство выполнять их.

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