Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
«Долги отдаем быстро»: СБУ будет мстить за взорванного полковника
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
9В мире зацвела сакура
10Последствия циклона «Дебби»
1195-летие Ирины Антоновой
13:10 (мск), источник: РИА Новости

Кремль прокомментировал учения США с участием русскоговорящих статистов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Кремле не следят за возможными тренировочными учениями армии США с участием русскоговорящих статистов в Германии, для этого есть специальные службы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости
В Кремле не следят, у нас есть специальные службы, есть разведка, есть военная разведка. Убежден, что они обладают всей возможной информацией
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
Читайте также
Пентагон прокомментировал учения в Германии с русскоязычными статистами

Ранее объявление о поиске статистов появилось на официальном сайте Берлина. Немецкое кадровое агентство Optronic HR подтвердило, что ищет статистов для американских учений, которые стартуют 26 апреля под Нюрнбергом. Вознаграждение «работников» составит от 88 до 120 евро в сутки.

В компании пояснили, что статисты нужны «для ролевых игр в тренировочных учениях армии США». Они будут изображать «гражданское население в регионах, охваченных кризисом», что позволит создать наиболее реалистичный сценарий маневров.

Как заявляют в Пентагоне, учения в Германии с участием «русскоговорящих статистов» не являются подготовкой к каким-либо действиям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, зачем Пентагону нужны 'русские' для учений
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Тиллерсон: Главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Парламент Венесуэлы лишили законодательных прав
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Хакеры заразили компьютеры сторонников «Исламского государства»
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Имена «Ренат» и «Эльмира» выведут из-под запрета В Госдуме предлагают не вводить норму, запрещающую называть детей аббревиатурами.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь