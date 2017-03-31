Кремль прокомментировал учения США с участием русскоговорящих статистов

В Кремле не следят, у нас есть специальные службы, есть разведка, есть военная разведка. Убежден, что они обладают всей возможной информацией

Ранее объявление о поиске статистов появилось на официальном сайте Берлина. Немецкое кадровое агентство Optronic HR подтвердило, что ищет статистов для американских учений, которые стартуют 26 апреля под Нюрнбергом. Вознаграждение «работников» составит от 88 до 120 евро в сутки.

В компании пояснили, что статисты нужны «для ролевых игр в тренировочных учениях армии США». Они будут изображать «гражданское население в регионах, охваченных кризисом», что позволит создать наиболее реалистичный сценарий маневров.