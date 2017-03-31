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13:02 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали вопрос ношения хиджабов в школах

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У Кремля нет единой позиции по вопросу ношения хиджабов в российских школах, нужно понять, решать ли этот вопрос на федеральном уровне или предоставить это регионам, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2017

«Это скорее вопрос регуляторики, нужно понять, можно ли это решать на федеральном уровне, или здесь есть какая-то доля компетенции региональных властей в определении этой практики. Но какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет», — сказал Песков журналистам.

Песков отметил, что не думает, что по этому вопросу возможно высказать позицию из Кремля.

Я не стал бы высказывать какую-то позицию, проблема ношения хиджабов в учебных заведениях активно дискутируется во многих странах. Говорить о каком-то стандартном подходе, к сожалению, не приходится. В разных странах по-разному эти темы регулируются
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
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«Безусловно, Россия — это многонациональная, многоконфессиональная страна, и президент неоднократно говорил о том, что сила России в нашей многоконфессиональности, многонациональности. Но одновременно с этим, Россия — это светское государство, это зафиксировано в нашей Конституции», — сказал Песков.

Ранее парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. При этом в пресс-службе регионального законодательного органа подчеркнули, что данная статья не противоречит статье 38 ФЗ «Об образовании в РФ».

Против ношения хиджаба в школе выступает, в частности, глава министерства образования России Ольга Васильева. Запрет на ношение в школах религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов, ранее признал законным Верховный суд России.

Комментарии
25
Рашид Муслимов
Чего Вы ребята докапались до этих платков, женщины всего мира ходили и ходят в них, в том числе и православные, к стати по православию ходить замужней женщине с не покрытой головой грех и тем более входить в церковь. А уж каким образом его повязывать, так это дело вкуса и привычки. Вы бы лучше обратили внимание на рваные штаны и серьги в ушах "мужчин"!
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эльшат мехтиев
песков, сила в единстве, которое вы разбазарили! Закладываете мины на будущее, делаете Россию заложницей своих сегодняшних, выгодных вам решений, чтобы подольше усидеть в Кремле. Безмозглый...
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Александр Романский
Сегодня - пробный шар - хиджаб. Завтра - мужчина должен быть с кинжалом? А в школьной столовой мальчики с девочками за одним столом не сядут?
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