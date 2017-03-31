В Кремле прокомментировали вопрос ношения хиджабов в школах

Песков отметил, что не думает, что по этому вопросу возможно высказать позицию из Кремля.

«Это скорее вопрос регуляторики, нужно понять, можно ли это решать на федеральном уровне, или здесь есть какая-то доля компетенции региональных властей в определении этой практики. Но какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет», — сказал Песков журналистам.

Я не стал бы высказывать какую-то позицию, проблема ношения хиджабов в учебных заведениях активно дискутируется во многих странах. Говорить о каком-то стандартном подходе, к сожалению, не приходится. В разных странах по-разному эти темы регулируются

«Безусловно, Россия — это многонациональная, многоконфессиональная страна, и президент неоднократно говорил о том, что сила России в нашей многоконфессиональности, многонациональности. Но одновременно с этим, Россия — это светское государство, это зафиксировано в нашей Конституции», — сказал Песков.

Ранее парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. При этом в пресс-службе регионального законодательного органа подчеркнули, что данная статья не противоречит статье 38 ФЗ «Об образовании в РФ».

Против ношения хиджаба в школе выступает, в частности, глава министерства образования России Ольга Васильева. Запрет на ношение в школах религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов, ранее признал законным Верховный суд России.