Жириновский призвал отпустить всех задержанных после акций протеста

Ранее, 30 марта, ЛДПР опубликовала обращение, в котором призывала отпустить всех задержанных на антикоррупционном митинге протеста. В сообщении говорилось, что участники митинга «возможно нарушили» установленный порядок, но сам факт задержания «уже стал хорошим уроком на будущее». «Кто-то поддался пропаганде, кто-то пришел из любопытства», — уточнялось в обращении. В нем также предлагалось «не озлоблять» молодежь и выделять ей помещения, где молодые люди могли бы собираться и выражать свое мнение.

Кроме того, 30 марта источник во фракции сообщил РБК, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский решил выступить с аналогичным призывом на пленарном заседании в следующую среду, 5 апреля. Такое решение политик принял, после того как «почитал прессу и разобрался с ситуацией», пояснил источник.

В своем блоге в ЖЖ вице-спикер Думы от ЛДПР Игорь Лебедев 27 марта написал, что проблема, из-за которой молодежь «и даже школьники» вышли на митинги, не «в политических чаяниях граждан» или «политических претензиях Навального», а в том, что молодым людям «нечего терять».