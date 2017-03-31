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13:22 (мск), источник: РБК

Жириновский призвал отпустить всех задержанных после акций протеста

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно отпустить «всех молодых людей», которые участвовали в митингах 26 марта, назвав сам факт задержания «психологической травмой». Об этом глава фракции написал на своей странице в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

«Не нужно нагнетать и озлоблять!» — добавил Жириновский.

Ранее, 30 марта, ЛДПР опубликовала обращение, в котором призывала отпустить всех задержанных на антикоррупционном митинге протеста. В сообщении говорилось, что участники митинга «возможно нарушили» установленный порядок, но сам факт задержания «уже стал хорошим уроком на будущее». «Кто-то поддался пропаганде, кто-то пришел из любопытства», — уточнялось в обращении. В нем также предлагалось «не озлоблять» молодежь и выделять ей помещения, где молодые люди могли бы собираться и выражать свое мнение.

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Кроме того, 30 марта источник во фракции сообщил РБК, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский решил выступить с аналогичным призывом на пленарном заседании в следующую среду, 5 апреля. Такое решение политик принял, после того как «почитал прессу и разобрался с ситуацией», пояснил источник.

В своем блоге в ЖЖ вице-спикер Думы от ЛДПР Игорь Лебедев 27 марта написал, что проблема, из-за которой молодежь «и даже школьники» вышли на митинги, не «в политических чаяниях граждан» или «политических претензиях Навального», а в том, что молодым людям «нечего терять».

По мнению политика, у молодежи не осталось перспектив из-за отсутствия «нормальной» экономики и социальной поддержки, поэтому молодые люди становятся «социальной базой для революции».

Он призвал власть работать с молодежью и вступать в диалог «с думской оппозицией» и гражданами
Комментарии
12
эльшат мехтиев
Недавно орал, как и в 2013-ом, что вешать и расстреливать будет едросов...Теперь предлагает притормозить. Удивительная мразота, Жирик.
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Р.P.F
Недавно орал, как и в 2013-ом, что вешать и расстреливать будет Ильшатов....Теперь предлагает притормозить. Удивительная мразота, Жирик.
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Рашид Муслимов
Путин уже высказался по этому поводу и он прав!
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