Александр Табачников опроверг информацию о своем уходе с поста зампредседателя Заксобрания Нижегородской области

Александр Табачников опроверг информацию о своем уходе с поста зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО).

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» сам Александр Табачников, информация о том, что он якобы покинет пост заместителя председателя нижегородского парламента является слухом.

Напомним, что Табачников был избран одним из четырех замов спикера Заксобрания 11 октября 2016 года. В прошлом созыве он также был заместителем председателя ЗС НО.