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14:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Александр Табачников опроверг информацию о своем уходе с поста зампредседателя Заксобрания Нижегородской области

Табачников был избран одним из четырех замов спикера Заксобрания 11 октября 2016 года.

Источник: НТА-Приволжье

Александр Табачников опроверг информацию о своем уходе с поста зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО).

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» сам Александр Табачников, информация о том, что он якобы покинет пост заместителя председателя нижегородского парламента является слухом.

Напомним, что Табачников был избран одним из четырех замов спикера Заксобрания 11 октября 2016 года. В прошлом созыве он также был заместителем председателя ЗС НО.

Ранее Коммерсант сообщил, что Александр Табачников может покинуть пост зампреда нижегородского заксобрания из-за перехода в «Росатом». По сведениям агентства он может сменить Валерия Лимаренко на посту руководителя АО «НИАЭП» (входит в группу компаний ASE госкорпорации «Росатом»). В беседе с агентством «НТА-Приволжье» Александр Табачников не подтвердил и не опроверг данную информацию.

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