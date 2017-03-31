Александр Табачников опроверг информацию о своем уходе с поста зампредседателя Заксобрания Нижегородской области
Табачников был избран одним из четырех замов спикера Заксобрания 11 октября 2016 года.
Табачников был избран одним из четырех замов спикера Заксобрания 11 октября 2016 года.
Александр Табачников опроверг информацию о своем уходе с поста зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО).
Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» сам Александр Табачников, информация о том, что он якобы покинет пост заместителя председателя нижегородского парламента является слухом.
Напомним, что Табачников был избран одним из четырех замов спикера Заксобрания 11 октября 2016 года. В прошлом созыве он также был заместителем председателя ЗС НО.
Ранее Коммерсант сообщил, что Александр Табачников может покинуть пост зампреда нижегородского заксобрания