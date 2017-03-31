Атомная подлодка «Казань» спущена на воду
(Город Казань KZN.RU, 31 марта). Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» выведен из эллинга и спущен на воду. Мероприятие состоялось в Северодвинске (Архангельская область).
(Город Казань KZN.RU, 31 марта). Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» выведен из эллинга и спущен на воду. Мероприятие состоялось в Северодвинске (Архангельская область).
В торжественном спуске многоцелевой атомной подлодки проекта «Ясень-М» со стапелей ПО «Севмаш» приняли участие
Команду на вывод корабля из эллинга дал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, после чего церемониальную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир — капитан первого ранга Александр Бекетов.
Дмитрий Рогозин от имени Коллегии ВПК и Правительства России поблагодарил северодвинских корабелов за проделанную работу.
«Сегодня мы присутствуем в момент вывода на финишную прямую очень красивого, мощного корабля — многоцелевой атомной подводной лодки “Казань”, — цитирует слова
В свою очередь В. Шайхразиев напомнил, что Татарстан ведет шефскую работу с Северным флотом уже более 20 лет. Заместитель
Как рассказал председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов, прошел ровно год с того момента, как был подобран экипаж корабля. «Это самые лучшие, ответственные и надежные моряки», — подчеркнул А. Фаизов.
По его словам, члены экипажа в течение года проходили обучение в учебном центре и еще около года будут работать на подлодке в рамках подготовки корабля. Планируется, что «Казань» войдет в состав ВМФ России в 2018 году. Сейчас же крейсер ждут различные эксплуатационные испытания.
Напомним, 30 марта делегация Казани и экипаж субмарины подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанное соглашение предусматривает обмен делегациями, обоюдное сотрудничество в патриотическом воспитании молодежи и другое.
Закладка нового судна состоялась 24 июля 2009 года. «Казань» предназначена для защиты рубежей нашего Отечества, оснащена передовыми комплексами вооружения и автоматики. Подводная лодка спроектирована АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» и построена ПО «Севмаш» — ведущим промышленным предприятием Архангельской области. По проекту «Ясень-М» здесь наряду с «Казанью» ведется строительство кораблей «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь».