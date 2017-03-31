Парламент Венесуэлы лишили законодательных прав

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера Верховный суд Венесуэлы лишил Национальную ассамблею законодательных прав. Законодательные права перешли к Верховному суду, поддерживающему президента страны Николаса Мадуро. Судьи Верховного суда Венесуэлы назначаются Национальной ассамблеей на 12-летний срок, поэтому большинство нынешних судей были назначены предыдущим составом парламента, где тогда превалировали провластные депутаты. Многие уже назвали это действие государственным переворотом, в том числе председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес.

Это диктатура, и это переворот. Мир должен помочь нам и бить тревогу. Национальная ассамблея не признает Верховный суд, потому что мы были избраны 14 млн венесуэльцев. Верховный суд избрал себя сам, его действия противоречат конституции. Хулио Борхес Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы

Читайте также Парламент Венесуэлы обвинил президента Мадуро в госперевороте

Представители оппозиции также заявили, что они собираются обратиться к международным организациям. Госдепартамент США уже заявил, что решение Верховного суда «наносит огромный ущерб демократическим институтам Венесуэлы и лишает венесуэльский народ права определять будущее своей страны через избранных им представителей». Осудили действие властей Венесуэлы также в других латиноамериканских странах. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что правительство Венесуэлы незаконно присвоило себе полномочия парламента. Перу и Чили уже приняли решение об отзыве своих послов из Венесуэлы. Большинство Национальной ассамблеи находится в оппозиции Мадуро. Оппозиционеры получили большинство в парламенте еще в 2015 году, после этого власти страны неоднократно обвиняли оппозицию в нарушениях на выборах. Верховный суд ранее неоднократно отменял принятые парламентом решения. На прошлой неделе суд лишил парламентариев депутатской неприкосновенности, что делает возможным их уголовное преследование.

Читайте также Венесуэльский парламент объявил гуманитарный кризис в стране