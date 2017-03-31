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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Парламент Венесуэлы лишили законодательных прав

Верховный суд Венесуэлы принял на себя законодательные права, лишив их местный парламент — Национальную ассамблею, большинство в котором принадлежит оппозиции. Критики уже назвали действие Верховного суда государственным переворотом и заговорили об установлении в стране диктатуры.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера Верховный суд Венесуэлы лишил Национальную ассамблею законодательных прав. Законодательные права перешли к Верховному суду, поддерживающему президента страны Николаса Мадуро. Судьи Верховного суда Венесуэлы назначаются Национальной ассамблеей на 12-летний срок, поэтому большинство нынешних судей были назначены предыдущим составом парламента, где тогда превалировали провластные депутаты. Многие уже назвали это действие государственным переворотом, в том числе председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес.

Это диктатура, и это переворот. Мир должен помочь нам и бить тревогу. Национальная ассамблея не признает Верховный суд, потому что мы были избраны 14 млн венесуэльцев. Верховный суд избрал себя сам, его действия противоречат конституции.
Хулио Борхес
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы
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Представители оппозиции также заявили, что они собираются обратиться к международным организациям. Госдепартамент США уже заявил, что решение Верховного суда «наносит огромный ущерб демократическим институтам Венесуэлы и лишает венесуэльский народ права определять будущее своей страны через избранных им представителей». Осудили действие властей Венесуэлы также в других латиноамериканских странах. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что правительство Венесуэлы незаконно присвоило себе полномочия парламента. Перу и Чили уже приняли решение об отзыве своих послов из Венесуэлы.

Большинство Национальной ассамблеи находится в оппозиции Мадуро. Оппозиционеры получили большинство в парламенте еще в 2015 году, после этого власти страны неоднократно обвиняли оппозицию в нарушениях на выборах. Верховный суд ранее неоднократно отменял принятые парламентом решения. На прошлой неделе суд лишил парламентариев депутатской неприкосновенности, что делает возможным их уголовное преследование.

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«Это (лишение Национальной ассамблеи законодательных прав.— “Ъ”) не только станет причиной для роста уровня тревоги в регионе, но и приведет к росту сопротивления, в такой ситуации странам будет очень трудно сохранять нейтралитет. Правительство провоцирует, оно не только не сделало ничего для того, чтобы пойти по пути диалога, оно покусилось на права», — отмечает политолог Карлос Ромеро из Центрального университета Венесуэлы. По мнению Петера Шехтера, вице-президента центра по Латинской Америке Адриенн Аршт при Атлантическом совете, лишение Национальной ассамблеи законодательных прав свидетельствует о том, что «политическая система страны рушится, причем быстро». «Если раньше еще были какие-то сомнения, то теперь их быть не может: Венесуэла — диктатура», — заявил господин Шехтер.

16 марта власти Венесуэлы шестой раз продлили действие указа о чрезвычайном экономическом положении, выпущенного в январе 2016 года. За последние несколько лет экономическая ситуация в стране резко ухудшилась. Это все больше вызывает недовольство венесуэльцев, которые сталкиваются с нехваткой продуктов питания и медикаментов, ростом преступности, частыми отключениями электроэнергии, инфляцией. Уровень инфляции в Венесуэле превышает 700%. По данным Всемирного банка, с 2013 года ВВП страны упал на 20%.

Яна Рождественская

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