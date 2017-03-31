Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Пять звезд, которые были изгоями в школе
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
«Долги отдаем быстро»: СБУ будет мстить за взорванного полковника
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
9В мире зацвела сакура
10Последствия циклона «Дебби»
1195-летие Ирины Антоновой
13:43 (мск), источник: РБК - Украина

В сети показали, как украинские военные тренируются на Донбассе

Министерство обороны Украины показало, как тренируются наши военные в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны.

По словам командира бригады Сергея Литвинова, в программе учений — стрельба штатным армейским выстрелом, фланговая стрельба, практическое выполнение упражнений по вождению, расположение танковой роты на местности, преодоление психологической полосы, практическое выполнение упражнений из стрелкового оружия.

В ролике показано, как наши военніе преодолевают препятствия и стреляют из оружия.

Как ранее писал Styler, в Министерстве обороны показали, как тренируются украинские разведчики. За тем, как военные преодолевают полосу препятствий, наблюдало «Військове телебачення України», которое опубликовало соответствующий видеоролик под названием «Counter-Strike» от бойцов АТО на канале в YouTube.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Тиллерсон: Главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Парламент Венесуэлы лишили законодательных прав
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Хакеры заразили компьютеры сторонников «Исламского государства»
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Имена «Ренат» и «Эльмира» выведут из-под запрета В Госдуме предлагают не вводить норму, запрещающую называть детей аббревиатурами.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь