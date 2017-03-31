В сети показали, как украинские военные тренируются на Донбассе
Министерство обороны Украины показало, как тренируются наши военные в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщается в
Министерство обороны Украины показало, как тренируются наши военные в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщается в
По словам командира бригады Сергея Литвинова, в программе учений — стрельба штатным армейским выстрелом, фланговая стрельба, практическое выполнение упражнений по вождению, расположение танковой роты на местности, преодоление психологической полосы, практическое выполнение упражнений из стрелкового оружия.
В ролике показано, как наши военніе преодолевают препятствия и стреляют из оружия.
Как ранее писал Styler, в Министерстве обороны показали, как тренируются украинские разведчики. За тем, как военные преодолевают полосу препятствий, наблюдало «Військове телебачення України», которое опубликовало соответствующий видеоролик под названием «Counter-Strike» от бойцов АТО на канале в YouTube.