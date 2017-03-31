На мэра Омска заявился второй член КПРФ

Как сообщил «СуперОмску» председатель комиссии выборщиков мэра Сергей Тодоров, 31 марта документы на соискание должности мэра подал 47-летний начальник отдела снабжения завода «Нефтехим» Игорь Бекишев.

О соискателе также известно, что он служил в Афганистане и в 2012 году участвовал в выборах в Омский городской Совет в составе КПРФ.

Напомним, что на этой неделе пакет документов выборщикам предоставил еще один коммунист Виктор Жарков. Кроме того, заявки подали депутат Заксобрания Игорь Антропенко, комендант вахтового городка космодрома «Восточный» Игорь Бруй, сотрудник регионального УФСИН Игорь Козловский, а также двое соискателей, не давших согласия на обработку их персональных данных, поэтому их фамилии неизвестны.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в понедельник, 3 апреля, сдать документы на соискание должности мэра готовится кандидат от ЛДПР, депутат Заксобрания, Антон Берендеев.