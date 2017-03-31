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14:11 (мск), источник: РИА Крым

Аксенова призвала белорусов не допустить повторения «украинского сценария»

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости (Крым). Между Россией и Белоруссией существует историческая связь, поэтому граждане этих стран считают друг друга братскими народами и развивают теплые дружеские отношения. Об этом в ходе видеомоста Москва-Симферополь-Минск, приуроченного ко Дню единения народов России и Белоруссии, в МИА «Россия сегодня» рассказала руководитель Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова.

2 апреля в 1996 году президенты двух стран подписали в Москве договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Ровно через год был подписан договор «О Союзе Беларуси и России», давший новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции, которая успешно продолжается все эти годы.

Уже 21 год в странах-соседях традиционно отмечается День единения народов Беларуси и России, однако Елена Аксенова уверена, что народы обеих стран были едиными и до этого знакового дня.

Возглавляемая мною организация называется “Русское единство” и само единство я вижу несколько шире, чем Белоруссия, Россия и Украина. Это — многие народы, весь Русский мир, русская цивилизация. И я очень хочу, чтобы наши страны поддерживали теплые, дружеские и братские отношения. И когда сегодня мы говорим о годовщине единения стран, то в моем понимании разъединения никогда и не было. То, что мы живем в разных странах, не говорит о том, что мы чужие друг другу люди.
Елена Аксенова

Она обратилась к белорусам с просьбой беречь свою страну и не допускать «раскачивания ситуации» и повторения «украинского сценария». А то, что сейчас происходит на Украине, Елена Аксенова назвала «ошибкой и недоразумением, которое со временем закончится».

«Не должен повториться сценарий Украины, потому что мы, видимо, получив антиукраинскую прививку, видим все эти признаки. И древние цивилизации на территории Белоруссии уже находят, и ряд других признаков присутствуют», — отметила глава «Русского единства».

Елена Аксенов также рассказала, что в Белоруссии проживают ее родственники по линии отца и друзья, поэтому она во всех разговорах с ними призывает их не поддаваться на провокации, в том числе игнорировать попытки формирования антироссийского мнения. А в ответ они ей прислали открытку с пятью словами, которыми, по словам Елены Аксеновой, все сказано.

«Они мне прислали открытку с надписью “Я русский человек белорусской национальности”. То есть они в одной картинке дали понять, что они с нами. И я надеюсь, что это действительно так и мы все вместе», — подытожила Елена Аксенова.

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