Котельную в Вихоревке Приангарья отдадут новой ресурсоснабжающей организации

Новая ресурсоснабжающая организация должна приступить к эксплуатации котельной «Водогрейная» в Вихоревке, не дожидаясь окончания отопительного сезона. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В настоящее время ведется работа по расторжению концессионного соглашения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

«Очевидно, что концессионер со своей задачей не справляется. Мы не можем больше испытывать терпение жителей и должны ускорить процесс расторжения соглашения. Параллельно необходимо создать условия для того, чтобы новая ресурсоснабжающая организация приступила к эксплуатации котельной незамедлительно — до завершения отопительного сезона, при этом население не должно снова пострадать — нужно избежать перебоев с подачей тепла в переходный период», — подчеркнул Сергей Левченко.

Напомним, ООО «Тепловые сети», которое в текущем отопительном сезоне эксплуатирует котельную, не подготовило должным образом объект к зиме, а с наступлением холодов допустило ряд аварийных ситуаций на котельной, которые привели к тому, что в территории был введен режим ЧС. Ситуация находилась под постоянным контролем губернатора, а также зампреда Руслана Болотова, который лично несколько раз выезжал в территорию.

«Данное концессионное соглашение заключено между Вихоревским муниципальным образованием и ООО “Тепловые сети”. Предусмотренные документом обязательства сторон надлежащим образом не исполняются. Кроме того, в прошлом году Вихоревке из регионального бюджета было выделено более 60 млн рублей, мы обратились в прокуратуру Иркутской области с просьбой проверить целевое использование средств», — сообщил Руслан Болотов.

Соглашение будет расторгаться в одностороннем порядке. Договор с другим концессионером будет заключаться уже напрямую с правительством Иркутской области.

«При этом мы должны взыскать долги в размере 40 млн рублей с “Тепловых сетей”, которые у них существуют перед “Иркутскэнергосбытом”, чтобы потом это не легло бременем на новую эксплуатирующую компанию и население за счет увеличения тарифа», — подчеркнул Дмитрий Чернышов.

В настоящее время в Вихоревку поступил один из двух новых твердотопливных водогрейных котлов, приобретенных за счет регионального бюджета на Бийском котельном заводе. К его установке приступят во второй половине апреля. Оставшиеся два котла будут отремонтированы за счет нового концессионера.