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14:29 (мск), источник: Sputnik.by

Обыски на «Белсате»: вынесли технику, но эфир не пострадает

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Обыски и конфискация техники в минских офисах телеканала «Белсат» проводились в рамках проверки законности использования товарного знака.

Источник: Sputnik.by

Товарным знаком «Белсат» в начале нулевых владел Сергей Лысенков, руководитель компании, которая занималась продажей оборудования для приема спутникового и кабельного телевидения. В 2006-м Лысенков передал ТЗ Андрею Белякову, который изменил его название на «Унитарное предприятие «БЕЛСАТплюс». Впрочем, сам Беляков в пятницу заявил журналистам, что владеет знаком с 2003 года. В 2013-м он подала в суд на польский телеканал с требованием прекратить вещание телевидения «Белсат» на Беларусь. От денежной компенсации истец тогда отказался.

Совпадения

Комментируя еще в 2013 году дело о товарном знаке, руководитель «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы обращала внимание, что передача знака состоялась в июне 2006 года, а информация о создании польского телеканала, вещающего на Беларусь, появилась в мае.

«Такие совпадения бывают только в сказках», — говорила тогда Ромашевская-Гузы.

В сентябре 2014 года Верховный суд принял решение о запрете использования товарного знака «BELSAT» на территории Беларуси.

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Вновь вопрос незаконного использования товарного знака возник после февральских и мартовских массовых акций против декрета № 3, которые активно освещал польский телеканал.

«Внимание к нам обострилось в марте, когда мы подняли наши “стримы” (трансляцию — Sputnik) на спутник, когда их смогли смотреть в маленьких городках и деревнях», — заявил журналистам, комментируя обыски, представитель «Белсата» в Беларуси Алексей Минченок.

Журналисты телеканала неоднократно задерживались в течение февраля и марта за участие в несанкционированных акциях, а также за нарушение закона «О СМИ», который не допускает работу иностранных журналистов в стране без аккредитации МИД.

В ГУВД, в свою очередь, сообщили, что в начале марта 2017 года в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от правообладателя товарного знака «BELSAT». Он был недоволен систематическим нарушением его исключительных прав на объект интеллектуальной собственности и просил разобраться.

Была назначена проверка. В ее ходе сотрудники милиции и пришли в офисы телеканала.

Что забрали

Пока шли обыски в двух офисах «Белсата», расположенных в жилых домах, местных жителей пускали во двор только по предъявлению паспорта, передает корреспондент Sputnik с места событий.

При этом журналист «Белсат» Алесь Силич рассказал Sputnik, что на канале ожидали обыски накануне Дня Воли 25 марта, поэтому из офисов была вывезена вся техника. 29 марта технику вернули в офисы, а 31-го на «Белсат» пришла милиция.

Сотрудники милиции забрали из офисов «Белсата» аудио- и видеотехнику, а также компьютерное оборудование. Задержан также и оператор канала Александр Любенчук.

Между тем представитель «Белсата» Александр Минченок рассказал журналистам, что в предъявленных сотрудниками милиции документах речь шла об изъятии техники с логотипом, на котором изображен спорный товарный знак, однако «забрали и системные блоки, и мониторы, зато баннер “Белсата” не тронули», заметил Минченок.

При этом представитель «Белсата» отметил, что на вещании и наполнении программ обыски и конфискация техники не отразятся.

«Наша техническая база находится в Варшаве, так что эфиру ничего не угрожает», — подчеркнул он.

Экономическо-политический фон

Проблемы у телеканала «Белсат» возникли и на польском фронте. В феврале госсекретарь в делах безопасности, восточной и европейской политики польского МИД Марек Зюлковский написал в статье, опубликованной в польской газете Rzeczpospolita, что «соглашение между МИД Польши и Польским телевидением о создании телеканала “Белсат” отменено».

Польские дипломаты объяснили свое решение необходимостью изменить формат взаимодействия с белорусской аудиторий. В частности, предполагалось, что белорусские власти разрешат вещание на территорию всей страны TVP Polonia.

«Таким образом, белорусское общество смогло бы увидеть, как выглядит жизнь в соседней стране», — объяснил грядущие изменения в декабре 2016 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Журналисты «Белсата», по мнению польских дипломатов, в этих условиях могли бы создавать материалы для TVP Polonia.

Наблюдатели в свою очередь тогда предположили, что изменение политики польских властей в отношении «Белсата» может быть связано с потеплением отношений между официальным Минском и Варшавой.

«Белсат» был создан после президентских выборов-2006 в Беларуси как структурная единица Польского телевидения по договору с МИД Польши и должен был вещать на белорусскую аудиторию. Телеканал позиционирует себя как «первое независимое телевидение в Беларуси».

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